زلزال بقوة 4,8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية

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ضرب زلزال بلغت قوته 4,8 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية فيكتوريا الواقعة في جنوب أستراليا.

ورصدت هيئة علوم الأرض الأسترالية الهزة الأرضية الساعة الثانية صباحاً، ووقع مركزها على بعد ستة كيلومترات شمال شرق بلدة "كورومبورا" في منطقة "جيبس لاند"، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق ملبورن، عاصمة الولاية، بحسب ما أوردته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.

ويعد هذا أقوى زلزال يضرب ولاية فيكتوريا منذ ثلاث سنوات، وشعر به السكان في المناطق الريفية بالولاية وفي عاصمتها ملبورن.

وحذّر آدم باسكال، كبير العلماء في مركز أبحاث الزلازل، من أن النشاط الزلزالي لم ينتهِ بعد.

وقد رصد المركز عشرات الهزات الارتدادية، كان أكبرها بقوة 3,1 درجات عند الساعة 2:56 صباحاً.