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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى خاطر: مطلوب عائليا لا يعتمد على الكوميديا فقط.. فيديو خاص

الفنان مصطفى خاطر
الفنان مصطفى خاطر
أوركيد سامي

كشف الفنان مصطفى خاطر، تفاصيل مشاركته في فيلم «مطلوب عائليا»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا عائليًا اجتماعيًا، إلى جانب تقديمه للعديد من المواقف الكوميدية التي تستهدف رسم البسمة على وجوه الجمهور.

وقال مصطفى خاطر، لـ«صدى البلد»، إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «جلال جلال»، شقيق «مي » التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، موضحًا أن الشخصية تتدخل في حياة «مي » و«رؤوف» - كريم عبد العزيز وياسمين صبري - ما ينتج عنه عدد من المواقف الكوميدية.

وأضاف أن ما حمسه للمشاركة في «مطلوب  عائليا» هو كونه فيلمًا عائليًا اجتماعيًا يضم كوكبة كبيرة من النجوم والصناع، مشيرًا إلى أن العمل لا يعتمد على الكوميديا فقط، لكنه يقدم رسالة مهمة حول دور الأب داخل الأسرة والعديد من الرسائل الهامة

وأوضح خاطر أن الفيلم يؤكد أن مسؤولية الأب لا تقتصر على العمل والإنفاق وتوفير الأموال للأسرة، وإنما تمتد إلى ضرورة قضاء وقت كافٍ مع أفراد أسرته والتواجد معهم ومشاركتهم حياتهم.

وأعرب الفنان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها الفيلم في مصر والوطن العربي، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع العمل أسعده كثيرًا.

وعن أعماله المقبلة، كشف مصطفى خاطر أنه يستعد لمسلسل نيللي وشريهان 2 وسيبدأ التصوير قريباً من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027 ، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.


https://youtube.com/shorts/xQZ-mqpbru0?si=iecQXcB9hyZt_pNh

https://youtube.com/shorts/s-n5UwjvSaU?si=U1tFYROrkFeSQSlw

الفنان مصطفى خاطر اخبار الفن نجوم الفن

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