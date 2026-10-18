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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان هاني رمزي عن جوانب إنسانية من حياته الشخصية، متحدثا عن مدى تأثره برحيل والدته، التي لا يزال يحتفظ بعدد من متعلقاتها لاستعادة ذكرياته معها، مؤكدا أن ألم فراقها لم يفارقه حتى الآن. كما تطرق إلى موقفه من إمكانية زواج ابنته من شخص مسلم، موضحا أسباب رفضه لهذه الخطوة.

هاني رمزي: أحتفظ بمتعلقات والدتي وأبكي عليها كل يوم

وقال هاني رمزي، خلال لقائه في بودكاست «مساحة خاصة» مع الإعلامي علي ياسين، إنه لا يزال يحتفظ بكرسي والدته وصورها وإكسسواراتها، لما تحمله من ذكريات خاصة تجمعه بها، مشيرا إلى أن هذه المتعلقات تمنحه شعورا بقربها منه رغم رحيلها.

وأضاف: «محتفظ لحد دلوقتي بكرسي والدتي وصورها وإكسسواراتها، لأنهم من ريحتها، هتفضل جوايا ومش هنساها، لأنها كانت حبيبة قلبي، وفراقها صعب أوي، ولغاية دلوقتي ببكي عليها كل يوم».

هاني رمزي يكشف موقفه من زواج ابنته من مسلم

وفي سياق آخر، تحدث هاني رمزي عن موقفه من احتمال زواج ابنته من شخص مسلم، مؤكدا أنه سيحاول إقناعها بالتراجع عن هذه الخطوة، بسبب اختلاف الديانة وما يراه من صعوبات قد تواجه الزوجين في حياتهما المشتركة.

وأوضح، خلال اللقاء نفسه، أنه يعتقد أن اختلاف الديانة قد يؤثر على التوافق بين الزوجين، قائلا: «لو بنتي قررت إنها تتزوج من مسلم، هقنعها إنه مش هيكون مناسب ليها، وإن الحياة هتكون صعبة، والحياة مش هيكون فيها توافق، ومهم جدا التوافق بين الزوجين، مش هيكون محبب إنه يكون من ديانة أخرى، وأنا ضد إنها تتزوج من مسلم».

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