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بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدعم من مهرجان الجونة.. أشرف زكي: 3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبدالغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد

أشرف زكي
أشرف زكي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

أطلقت نقابة المهن التمثيلية، بالتعاون مع شركة ميتا وبدعم من مهرجان الجونة السينمائي، مبادرة CUT لمكافحة الضرر الرقمي، لنشر الوعي بمخاطر الانتهاكات الإلكترونية وتشجيع الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.

وجاء إطلاق المبادرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين النقابة وميتا، لتعزيز التعاون في مجال السلامة الرقمية، وتسهيل وصول أعضاء النقابة إلى آليات الدعم المتاحة عند تعرضهم للإساءة عبر الإنترنت.

ووقع المذكرة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومحمد عمر، ممثل شركة ميتا ومدير شراكات المواهب الراسخة بالشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عمرو منسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

3 أفلام قصيرة بمشاركة ريهام عبد الغفور ومحمد فراج وياسمينا العبد

وفي إطار التوعية بأهداف المبادرة، أنتجت ثلاثة أفلام قصيرة بمشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان محمد فراج، والفنانة ياسمينا العبد، لتسليط الضوء على أبرز أشكال الضرر الرقمي وانعكاساتها على حياة الأفراد.

وتتناول الأفلام ثلاثة محاور رئيسية، هي الصور ومقاطع الفيديو المفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وانتهاك الخصوصية، والاحتيال عبر انتحال الشخصية، مع التركيز على الآثار الإنسانية لهذه الممارسات وتداعياتها الواقعية.

وتؤكد الأعمال أن الضرر الرقمي لا يقتصر على الفنانين والشخصيات العامة، بل يمكن أن يطال أي شخص، بغض النظر عن شهرته أو مكانته الاجتماعية.

ومن المقرر عرض الأفلام قبل العروض السينمائية طوال أيام المهرجان، إلى جانب نشرها عبر الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة ونقابة المهن التمثيلية، وحسابات الفنانين المشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف زكي: حماية الفنان تشمل كرامته وخصوصيته

وأكد الدكتور أشرف زكي أن حماية الفنان لا تتوقف عند حقوقه المهنية، بل تمتد إلى صون كرامته وخصوصيته في العالم الرقمي، مشيرا إلى أن التعاون مع ميتا يمثل خطوة نحو توفير بيئة إلكترونية أكثر أمانا واحتراما للإبداع.

وشدد نقيب المهن التمثيلية على أن النقد حق مشروع، لكن الإساءة والتنمر وانتهاك الخصوصية لا ينبغي أن تكون ثمنا للشهرة أو النجاح، مؤكدا أهمية التمييز بين حرية التعبير وممارسة الأذى بحق الآخرين.

من جانبه، أوضح محمد عمر أن بناء بيئة رقمية أكثر أمانا يتطلب تكامل التكنولوجيا والسياسات والتوعية، إلى جانب التعاون بين مختلف الأطراف، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الفنانون في تشكيل الوعي العام وتشجيع الجمهور على الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية.

وأضاف أن ما يختار المستخدم مشاركته عبر الإنترنت لا يقل أهمية عن المحتوى الذي ينشره، وهو ما يضع على عاتق الأفراد مسؤولية الحد من تداول المواد الضارة.

مسار لتسهيل بلاغات أعضاء النقابة إلى ميتا

وتوفر مذكرة التفاهم إطارا للتعاون بين نقابة المهن التمثيلية وشركة ميتا، من خلال إتاحة مسار معتمد لإحالة البلاغات المتعلقة بالسلامة الرقمية لأعضاء النقابة إلى الشركة، على أن تخضع للمراجعة والتقييم وفقا لمعاييرها وسياساتها المعتمدة.

وتستهدف هذه الخطوة تسهيل وصول الأعضاء إلى آليات الدعم المتاحة عند تعرضهم لمختلف أشكال الأذى الرقمي، بما يشمل التنمر والتحرش وانتحال الشخصية وانتهاك الخصوصية، إلى جانب إساءة استخدام المحتوى المولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، أكد عمرو منسي دعم مهرجان الجونة السينمائي للجهود الرامية إلى جعل العالم الرقمي أكثر أمانا، مشددا على أهمية توعية الجمهور بالعواقب الواقعية لممارسات قد يراها البعض مجرد مزاح عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى مبادرة CUT إلى ترسيخ ثقافة رقمية أكثر وعيا ومسؤولية، من خلال الجمع بين التوعية الفنية والتعاون المؤسسي، والتأكيد على أن مواجهة المحتوى الضار مسؤولية مشتركة تبدأ بالتفكير قبل النشر أو إعادة المشاركة.

أشرف زكي محمد فراج ريهام عبد الغفور الفنان أشرف زكي مهرجان الجونة

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