شريف منير بصحبة مشاري راشد في الموسم الثاني من دولة التلاوة| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان شريف منير بصحبة القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، المقرر عرضه يوم 13 نوفمبر المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية ومنصة WATCH IT.

دولة التلاوة

كان مشاري راشد العفاسي قد أعلن مشاركته في لجنة تحكيم الموسم الثاني من البرنامج، الذي يواصل رحلته في اكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وإبراز جماليات التلاوة المصرية.

وكتب العفاسي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «تشرفت خلال زيارتي الأخيرة لمصر الحبيبة بالمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، الذي سيعرض قريبًا على قنوات CBC والحياة والناس، ومنصة WATCH IT».

موعد عرض الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

ومن المقرر انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» يوم 13 نوفمبر المقبل، عبر قنوات CBC والحياة والناس، بالإضافة إلى منصة WATCH IT.

ويأتي البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة، وإبراز الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، إلى جانب الحفاظ على تراث التلاوة المصرية وتعريف الأجيال الجديدة بأصولها وفنونها.

ويستهدف الموسم الجديد مواصلة تقديم المواهب المتميزة وإتاحة الفرصة أمامها لإظهار قدراتها، من خلال محتوى يجمع بين القيمة الدينية والاهتمام بفنون التلاوة وأحكامها.