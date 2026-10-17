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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مشاري راشد العفاسي يشارك في لجنة تحكيم الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

مشاري راشد
مشاري راشد
باسنتي ناجي

أعلن القارئ والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي مشاركته في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، المقرر عرضه قريبًا عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، إلى جانب منصة WATCH IT، مع انطلاق الموسم الجديد يوم 13 نوفمبر المقبل.

مشاري راشد

وكتب مشاري راشد العفاسي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «تشرفت خلال زيارتي الأخيرة لمصر الحبيبة بالمشاركة في لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، الذي سيعرض قريبًا على قنوات CBC والحياة والناس، ومنصة WATCH IT».

موعد عرض الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

ومن المقرر انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» يوم 13 نوفمبر المقبل، عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة WATCH IT، في إطار مواصلة تقديم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

ويأتي البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الجهود الرامية إلى تقديم محتوى ديني هادف، وإبراز المواهب القرآنية المتميزة، وتسليط الضوء على جماليات التلاوة المصرية وأصولها.

أهداف برنامج «دولة التلاوة»

ويستهدف الموسم الجديد استكمال مسيرة البرنامج في اكتشاف أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار قدراتهم أمام الجمهور، إلى جانب التعريف بأحكام التلاوة وفنون قراءة القرآن الكريم.

كما يساهم البرنامج في دعم المواهب القرآنية الواعدة والحفاظ على تراث التلاوة المصرية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، من خلال محتوى يجمع بين القيمة الدينية والاهتمام بالأصوات المتميزة.

وتأتي مشاركة مشاري راشد العفاسي في لجنة التحكيم ضمن الاستعدادات للموسم الثاني، الذي يترقب الجمهور انطلاقه في نوفمبر المقبل، عبر القنوات والمنصة المعلنة.

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