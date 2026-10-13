الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيف «صاحبة السعادة» الأحد المقبل

يحل الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، الأحد المقبل، في لقاء مرتقب يتصدر الاهتمام، خاصة لما يتمتع به العفاسي من شعبية واسعة في العالم العربي، بصوته المميز في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني.

مشاري راشد

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الحديث عن محطات من مسيرة الشيخ نررظظررلمررللرللظظررظررظ،رد،ركب، العفاسي، وتجربته في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد، إلى جانب جوانب من حياته الشخصية والمهنية، في حوار يجمع بين الطابع الإنساني والحديث عن مشواره.

ويُعد برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه إسعاد يونس، من أبرز برامج الحوارات الفنية والاجتماعية، إذ يستضيف نجوم الفن والشخصيات العامة من مختلف المجالات، ويقدم للجمهور جوانب مختلفة من حياتهم وتجاربهم، من خلال حوارات تتنوع بين الذكريات والمواقف الإنسانية ومحطات النجاح.