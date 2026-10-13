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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يكشف عن بوستر فيلم «حدوتة» لأحمد حلمي

أحمد حلمي
أحمد حلمي
باسنتي ناجي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بوستر فيلم «حدوتة» للفنان أحمد حلمي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 11 نوفمبر المقبل.

أحمد حلمي

ونشر تركي آل الشيخ صورة البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «البوستر في انتظاره الفنان الكبير أحمد حلمي مختلف في الساحة».

ويستعد أحمد حلمي للعودة إلى شاشة السينما من خلال الفيلم الجديد، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية، وتدور أحداثه حول رجل يفقد والديه خلال طفولته، وتتولى أسرة أخرى تربيته، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية والإنسانية التي تؤثر في مسار حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أمينة خليل، وماجد المصري، ورحمة أحمد، وخالد الصاوي، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

أحمد حلمي تركي ال شيخ السعوديه

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