عارفة عبدالرسول: عمري ما هقول شبعت من الفن وأبطل تمثيل

أكدت الفنانة عارفة عبد الرسول أنها لم تشبع رغبتها في الفن حتى الآن، مشددة على أنه من المستحيل أن تصرح يوما بأنها شبعت من الفن وقررت اعتزال التمثيل، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني في سن متأخرة، خاصة أنها جاءت إلى القاهرة في عمر 52 عاما، من أجل تحقيق حلمها في التمثيل.

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول حديثها، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية «صدى البلد 2»، قائلة: «لسه ما شبعتش فن، لأني بدأت في سن متأخرة، أنا من إسكندرية وبمثل مسرح هناك بقالي 30 سنة، وجيت أحقق حلمي متأخر على 52 سنة، ولسه في حاجات كتير نفسي أقدمها».

وعن سبب تأخر نجوميتها، أوضحت: «كان زوجي مخرجًا، وكان هدفي دخول مجال التمثيل، لكنه كان رافضًا فكرة أن نعيش في القاهرة، ومتمسكًا بالتواجد في الإسكندرية. كما أنني عملت في وزارة الثقافة، وكان هو يحب ويرى بأن الأمان في الوظيفة، حتى قدمت عرض حكي".



وأردفت عارفة عبد الرسول: "شاهدني الأستاذ حسن الجرتلي، وطلب مني النزول إلى القاهرة للعمل فيفرقته، وكان وقتها الأولاد قد كبروا، فانضممت إلى فرقة الورشة في القاهرة، وجئت وأنا في سن 52 عامًا، ولذلك شاهدني الجمهور وكأنني أبدأ من جديد، مثل الفنانين الجدد وأتردد على مكاتب الكاستنج".



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