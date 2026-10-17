الكونفدرالية الإفريقية.. كيتارا الأوغندي يباغت الأهلي بهدف مفاجئ

أحرز فريق كيتارا الأوغندي الهدف الأول في شباك الأهلي خلال الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف كيتارا الأغندي في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها جدافي وهاب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وقد أضاع الأهلي هدفا بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم في الدقائق الأولى من اللقاء.

وطالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، عقب سقوط طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كيتارا الأوغندي إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.