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شيرين عبد الوهاب تُشيد بموقف مصر الداعم للسعودية: «يُعبّر عن وجدان كل مصري»
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تُشيد بموقف مصر الداعم للسعودية: «يُعبّر عن وجدان كل مصري»

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
محمد بدران   -  
علا محمد

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب تضامنها مع المملكة العربية السعودية، مشيدةً بالموقف المصري الداعم للأشقاء السعوديين، وذلك في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، أكدت خلالها أهمية وحدة الصف العربي والتضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات.

وقالت شيرين عبد الوهاب إن موقف مصر، انطلاقًا من بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعبر عن وجدان كل مصري يؤمن بوحدة الصف العربي وضرورة التضامن بين الأشقاء، واصفةً إياه بالموقف الشجاع.

وأعربت الفنانة عن تمنياتها بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشددت شيرين عبد الوهاب على عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدةً أن البلدين سيظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربي، ودرعًا وسيفًا للأمة العربية، بفضل ما يجمعهما من تاريخ عريق من الأخوة والمواقف المشتركة والمصير الواحد.

واختتمت الفنانة رسالتها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر والسعودية، ويديم المحبة والتآخي بين الشعبين الشقيقين، وأن تظل راية الأمة العربية خفاقة بالعزة والكرامة.

الفنانة شيرين عبد الوهاب المملكة العربية السعودية المصري الداعم للأشقاء السعوديين شيرين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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