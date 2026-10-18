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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن فعاليات موسم الرياض.. عمرو يوسف طيّار يعيش في أزمنة مختلفة من أجل حبيبته في «أنا مش عارفني»

الفنان عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف
أوركيد سامي

يواصل النجم عمرو يوسف بروفات مسرحيته الجديدة «أنا مش عارفني»، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد الرياض.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية «عمر»، التي يجسدها عمرو يوسف، وهو طيار يضطر إلى اللجوء لطبيب نفسي لمساعدته على التخلص من مجموعة من العيوب التي ترفضها حبيبته.

ويلجأ الطبيب إلى أسلوب غير تقليدي في العلاج، من خلال جهاز ينقل عمر إلى أزمنة مختلفة، ليعيش في كل مرة حياة جديدة، ويظهر بملابس وعادات تتناسب مع العصر الذي ينتقل إليه، في محاولة للتخلص من إحدى صفاته التي تزعج حبيبته.

ومع توالي رحلاته عبر الأزمنة، يخوض عمر مواقف ومفارقات كوميدية، وصولًا إلى التحول إلى شخصية أفضل، بما يساعده على استعادة علاقته بحبيبته والارتباط بها.

يشارك في بطولة المسرحية إلى جانب عمرو يوسف، كل من أسماء جلال، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد عبدالوهاب، وآية عبد الرازق، وصلاح الدالي، ويمنى طولان.

والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكيمز، وإخراج محسن رزق، ويجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية، من خلال فكرة السفر عبر الزمن واختلاف الشخصيات والعادات من عصر إلى آخر.

ومن المقرر أن يستمر عرض المسرحية على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض حتى 27 أكتوبر الجاري، ضمن العروض المسرحية التي يستضيفها موسم الرياض.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يستعد عمرو يوسف للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «180»، الذي يتكون من 15 حلقة، ويخرجه أحمد ماجد المصري.

ويجسد عمرو يوسف خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط دفاع مدني، في تجربة درامية جديدة يستعد من خلالها للعودة إلى المنافسة التلفزيونية في موسم رمضان 2027.

الفنان عمرو يوسف اخبار الفن نجوم الفن

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