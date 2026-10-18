سمير غانم مش هيتعوّض .. حسن الرداد يتحدّث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2»

كشف الفنان حسن الرداد، تفاصيل أعماله الفنية، وسر التدريبات الشاقة التي يُجريها خلال الفترة الحالية.

وقال حسن الرداد، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، تغيبت عن الحضور لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بسبب انشغالها بمسلسل نيللي وشريهان 2، للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وقال: «غياب سمير غانم عن نيللي وشريهان 2 مؤثر فهو فنان لا يعوض .. ولا أرفض الظهور ضيف شرف في المسلسل».

وحول التمارين الشاقة التي يخضع لها خلال الفترة الحالية، قال حسن الرداد إنه يجري هذه التمارين من أجل نفسه والحفاظ على رشاقته، مشيرا إلى أنه يستعد لعرض فيلم «طه الغريب» خلال الشهر المقبل، وتصوير فيلم صخر الطلياني، خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال حسن الرداد

وشارك النجم حسن الرداد، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، بالمسلسل الإذاعي الإسكندر الأصغر.

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

كما لعب حسن الرداد، بطولة مسلسل عقبال عندكوا، إلى جانب إيمي سمير غانم، العام الماضي 2025.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017.