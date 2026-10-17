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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هل تستعد لإعلان خطوبتها؟.. سينتيا خليفة تثير التساؤلات بخاتم لافت وإطلالة جريئة في الجونة

الفنانة سينتيا خليفة
الفنانة سينتيا خليفة
أوركيد سامي

أثارت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة التساؤلات حول ارتباطها عاطفيًا، بعد ظهورها بخاتم لافت خلال حضورها فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وأثارت الجدل حول ما إذا كان خاتم خطوبة أم مجرد قطعة مجوهرات ضمن إطلالتها.

وخطفت سينتيا الأنظار على السجادة الحمراء بفستان جريء بنقوش التايجر باللونين الأسود والأبيض، تميز بفتحة جانبية وأكمام ضخمة، ونسقت معه تسريحة شعر ذيل الحصان ومجوهرات رقيقة، فيما كان الخاتم الذي ارتدته من أبرز تفاصيل ظهورها.

وطرحت إطلالة سينتيا تساؤلات حول احتمالية دخولها في قصة حب جديدة أو استعدادها لإعلان خطوبتها، دون أن تكشف الفنانة اللبنانية عن أي تفاصيل تتعلق بحياتها العاطفية أو دلالة الخاتم الذي ظهرت به.

كما خضعت سينتيا لجلسة تصوير جديدة في الجونة بالفستان نفسه، وسط أجواء غروب الشمس، ونشرت مجموعة من الصور التي أبرزت تفاصيل إطلالتها.

وعلى الصعيد الفني، تستعد سينتيا خليفة لخوض أولى تجاربها الإخراجية من خلال فيلم الرعب النفسي العالمي «Borderline»، الذي تشارك في بطولته أيضًا، إلى جانب مشاركتها في بطولة وإنتاج فيلم سينمائي عالمي يجمعها بالفنان أحمد السقا ومغني الراب العالمي فرنش مونتانا والفنان أحمد مجدي.

كما انضمت سينتيا إلى أبطال فيلم «الفيل الأزرق 3» مع الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم، من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وذلك بعد مشاركتها مؤخرًا في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها «وننسى اللي كان» و«فرصة أخيرة» و«سفاح التجمع».

الفنانة سينتيا خليفة اخبار الفن نجوم الفن

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