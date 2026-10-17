قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عباهرة: نتنياهو يستغل التصعيد في الضفة الغربية لتعزيز حظوظه الانتخابية
موقع قبرصي يبرز داعم مصر للسعودية ويسلط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
عون لوفد فرنسي: اعتداءات إسرائيل تعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية
مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها
دار الإفتاء: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاونا مع المهربين
بكري: أتوقع تفويضًا محددًا من النواب للرئيس السيسي للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها
الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل
تحركات أوروبية لإحداث تغيير.. ديفيد بيكهام مرشح محتمل لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات
لميس الحديدي: الرئيس السيسي يستحق الشكر لأنه عايز دولة قوية مش مرتبطة بفرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات

حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي»
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي»

طرح الفنان حمدى عاشور فيلمه القصير الجديد «أحلام ع الوعي»، الذى يناقش واحدة من أبرز القضايا التى فرضت نفسها بقوة على واقعنا المعاصر، وهى حروب الوعى والتضليل الإعلامى، وتأثير الشائعات والأخبار المفبركة والمعلومات غير الموثقة ونظريات المؤامرة على تشكيل أفكار الإنسان ومواقفه، ودفعه أحيانًا إلى تصديق معلومات دون التحقق من حقيقتها.

وتدور أحداث «أحلام ع الوعي» فى إطار درامى يعتمد على مواجهة بين إعلاميين، تكشف من خلالها الأحداث الصراع بين الحقيقة والتضليل، وكيف يمكن للاختلاف السياسى أن يتحول إلى وسيلة لتزييف الوعى وصناعة روايات غير حقيقية، وصولًا إلى مرحلة يصبح فيها الإنسان أسيرًا لأفكار ومعلومات جرى تشكيلها له وتكرارها أمامه حتى أصبحت بالنسبة إليه حقيقة.

ويقدم الفيلم رسالة واضحة حول أهمية التفكير النقدى والتأكد من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو إعادة نشرها، مؤكدًا أن أخطر المعارك لم تعد تُخاض بالسلاح، وإنما داخل عقول البشر ووعيهم، وأن تكرار المعلومة غير الصحيحة لا يحولها بالضرورة إلى حقيقة.

وتتمثل إحدى أبرز محطات الفيلم فى المواجهة بين الإعلامى «محمد» والإعلامى «أحمد وائل»، حيث يكشف الحوار بينهما حجم تأثير المعلومات المتداولة على مواقف الشخصيات وقناعاتها، قبل أن تتصاعد الأحداث وصولًا إلى لحظة فارقة يراجع خلالها «محمد» موقفه ويعترف بأنه أخطأ بعدما أدرك حقيقة ما كان يردده، قائلًا: «أنا غلطت.. بس النهاردة صلحت».

ويؤكد «أحلام ع الوعي» كذلك أهمية قدرة الإنسان على مراجعة أفكاره ومواقفه، والاعتراف بالخطأ والعودة إلى الحقيقة، من خلال تصاعد درامى يبدأ من نقاشات حول أخبار ومعلومات متداولة، قبل أن تتكشف تدريجيًا حقيقة ما جرى، وصولًا إلى نهاية تحمل رسالة حول خطورة الاستسلام للروايات الجاهزة، وضرورة أن يظل الإنسان قادرًا على السؤال والبحث والتحقق.

ويحمل الفيلم شعار: «الحرب لم تعد بالدبابات.. أصعب المعارك هي التي تُدار داخل وعيك»، فى إشارة إلى أن الصراع على الوعى أصبح أحد أبرز التحديات التى تواجه الإنسان فى ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وتتزامن الرسالة التى يطرحها فيلم «أحلام ع الوعي» مع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تصريحاته الأخيرة، أهمية الحفاظ على وعى المصريين ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، فى ظل ما تفرضه مواقع التواصل الاجتماعى من تحديات تتعلق بسرعة انتشار الأخبار غير الموثقة وتأثيرها على الرأى العام.

ويلتقى العمل مع هذه الرسالة فى تسليط الضوء على خطورة تزييف الحقائق وتوجيه أفكار المواطنين من خلال تكرار الروايات المغلوطة، ليؤكد أن مواجهة التضليل تبدأ بوعى الإنسان وقدرته على التفكير والتحقق من مصادر المعلومات قبل تصديقها أو تداولها، وأن حماية الوعى مسؤولية تتطلب من الجميع التمييز بين الحقيقة والشائعة.

وفيلم «أحلام ع الوعي» من تأليف أحمد الشامى، وإخراج وبطولة حمدى عاشور، ويشارك فى التمثيل محمد سامح وحسام شعبان، وسوشيال ميديا «مارسيلو» الملقب بـ«ملك السوشيال ميديا فى مصر»، والموسيقى التصويرية مصطفى محسن «ميسى»، والميكنج بيبو – نور الجعفراوى، وكاستينج دايركتور أحمد مصطفى «زيكا»، مع توجيه شكر خاص للفنانة القديرة لبنى ونس والفنان سعد سمير.

ويأتى الفيلم ضمن سلسلة «أحلام» التى يقدمها حمدى عاشور، والتى تعتمد على طرح قضايا اجتماعية وفكرية فى قالب درامى مبسط، وحققت أعمالها تفاعلًا واسعًا وملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعى.

ومن أبرز أعمال السلسلة «أحلام ع المملكة»، و«أحلام ع النت»، و«أحلام ع الشاشة»، و«أحلام ع المجلس»، و«أحلام على الموج» الذى ناقش قضية الهجرة غير الشرعية، و«أحلام على الدكة» الذى تناول الواسطة فى كرة القدم وتأثيرها على ضياع المواهب، و«أحلام ع الحدود» الذى سلط الضوء على قيمة الانتماء الوطنى والخدمة العسكرية، إلى جانب «أحلام ع التختة» الذى ناقش أزمة التعليم والدروس الخصوصية والضغوط التى تواجه الطلاب وأولياء الأمور.

ويعرف جمهور مواقع التواصل الاجتماعى حمدى عاشور بتقديم أعمال قصيرة تتناول قضايا اجتماعية وفكرية فى صورة درامية، وأطلق عليه جمهوره لقب «صوت الشعب فى مصر»، فيما يواصل الفنان تقديم سلسلة «أحلام» بأفكار جديدة تتناول موضوعات تشغل الرأى العام وتفتح باب النقاش حولها.
 

حمدى عاشور أحلام ع الوعي حروب الوعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

اسامة نبيه

أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

ترشيحاتنا

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي: نوفر مواد تخصصية تحاكي العدائيات الجوية وأسلوب مواجهتها

نشأت الديهي

نشأت الديهي: حديث الرئيس السيسي عن الدستور أربك الإخوان وضيع عليهم خطط

غزة

سمير عباهرة يحذر من مخططات عزل القرى الفلسطينية ودفع السكان إلى الهجرة

بالصور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد