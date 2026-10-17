مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

أعلن مهرجان بردية السينمائي جوائز مسابقاته المختلفة، خلال حفل ختام فعالياته الذي أُقيم أمس على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما وأعضاء لجان التحكيم، وسط احتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة التي شاركت في المنافسات، والتي جمعت بين الأفلام القصيرة وأفلام الذكاء الاصطناعي والتجارب الإبداعية المختلفة.

وشهدت مسابقات المهرجان منافسة بين مجموعة من الأعمال السينمائية التي تنوعت موضوعاتها وأساليبها الفنية، وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأفلام والسينمائيين بجوائز المهرجان، في إطار دعم المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة أمام التجارب السينمائية المختلفة للتعبير عن رؤاها الفنية، وقام بتسليم الجوائز كل من المخرج مجدى أبو عميرة رئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من الفنان محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة .

وفي مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي (AI)، فاز فيلم «الميزان» للمخرج أحمد يوسف بالجائزة، ليأتي ضمن أبرز الأعمال التي حصدت جوائز المهرجان في دورته الحالية، التي أولت اهتمامًا بالتجارب السينمائية المرتبطة بالتقنيات الحديثة وتوظيفها في صناعة الصورة والأفلام.

وفي مسابقة فيلم الومضة، حصل فيلم «الميه دي مصرية» للمخرجة نويا هشام على الجائزة، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «إكسبلور» للمخرج يوحنا أشرف.



كما حصد فيلم «أنقاض روح» للمخرجة زينة المغربي جائزة الإبداع، تقديرًا للعمل الفائز ضمن المسابقات التي شهدها المهرجان، والتي أتاحت مساحة لعرض رؤى فنية متعددة وأساليب مختلفة في تقديم الأفكار والموضوعات السينمائية.

وفي مسابقة أفلام الـ30 دقيقة، فاز الفيلم الفلسطيني «الهرب من فريدة» للمخرج يحيى الشولي، ليحصد الجائزة في واحدة من أبرز نتائج حفل الختام.

ويعكس تنوع الأفلام الفائزة تعدد المسارات التي احتفى بها المهرجان، من الأعمال القصيرة ذات الإيقاع المكثف، إلى التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة، وصولًا إلى الأفلام التي تقدم رؤى إنسانية وفنية من خلال المعالجة السينمائية.

وشهد حفل الختام تكريم عدد من أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، تقديرًا لمشاركتهم في تقييم الأعمال السينمائية المتنافسة، وهم الفنان محسن صبري، وكلوديا حنا، وفايق جرادة، وليلى المغربي، إلى جانب تكريم الكاتب الصحفي مصطفى القصبي، مدير المهرجان.

ويعد مهرجان بردية السينمائى تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.



وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، في أجواء احتفالية جمعت بين الفن والثقافة ورسائل التضامن، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني المصري والسلام الوطني الفلسطيني، في لفتة تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتؤكد دور الفن في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية.

وشهد حفل الختام مشاركة فنية مميزة لفرقة الفالوجا الفلسطينية، التي قدمت فقرة فنية احتفت بالتراث والهوية الفلسطينية، وسط أجواء حملت طابعًا إنسانيًا وثقافيًا، لتمنح الحفل بُعدًا خاصًا يجمع بين السينما والموسيقى والتراث، ويؤكد قدرة الفنون على توحيد الشعوب والتعبير عن وجدانها.



وحضر حفل الختام عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، في مقدمتهم المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محسن صبري، ورئيسة المهرجان عزة ابو اليزيد وكلوديا حنا وفايق جرادة، وليلى المغربي، وشريف جاد، إلى جانب ناجى الناجي القائم بأعمال سفير دولة فلسطين، الذين حرصوا على المشاركة في ختام الدورة الثالثة من المهرجان.

وجاءت الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، لتؤكد أهمية المهرجانات السينمائية في دعم الحركة الفنية والثقافية، والاحتفاء بالمبدعين وأصحاب البصمات المؤثرة في تاريخ الفن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتواصل بين الفنانين وصناع السينما ومختلف الثقافات.



وحمل اختيار اسم خالد صالح لهذه الدورة دلالة فنية وإنسانية خاصة، تقديرًا لمسيرة فنان استطاع أن يترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، من خلال أعمال مميزة وأداء تمثيلي اتسم بالصدق والعمق والقدرة على الوصول إلى الجمهور.