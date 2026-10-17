قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عباهرة: نتنياهو يستغل التصعيد في الضفة الغربية لتعزيز حظوظه الانتخابية
موقع قبرصي يبرز داعم مصر للسعودية ويسلط الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وزير الحرب الأمريكي: إيران أمام خيارين توقيع اتفاق أو مواجهة الدمار
عون لوفد فرنسي: اعتداءات إسرائيل تعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية
مصطفى بكري: ما تتعرض له السعودية لا يستهدف المملكة وحدها
دار الإفتاء: شراء السلع من السوق السوداء يعتبر تعاونا مع المهربين
بكري: أتوقع تفويضًا محددًا من النواب للرئيس السيسي للدفاع عن أمن السعودية واستقرارها
الرئيس اللبناني: وفد عسكري يشارك في اجتماع فلوريدا 20 أكتوبر.. وبيروت تطالب بتمديد مهمة اليونيفيل
تحركات أوروبية لإحداث تغيير.. ديفيد بيكهام مرشح محتمل لمنافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا
مأساة في الهند.. مصرع 17 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال مهرجان ديني
حمدى عاشور يطرح «أحلام ع الوعي».. فيلم قصير يواجه حروب التضليل والشائعات
لميس الحديدي: الرئيس السيسي يستحق الشكر لأنه عايز دولة قوية مش مرتبطة بفرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة

مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة
مهرجان بردية السينمائي يعلن عن جوائزه ويكرم محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة
أوركيد سامي

أعلن مهرجان بردية السينمائي جوائز مسابقاته المختلفة، خلال حفل ختام فعالياته الذي أُقيم أمس على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما وأعضاء لجان التحكيم، وسط احتفاء بالتجارب السينمائية المتنوعة التي شاركت في المنافسات، والتي جمعت بين الأفلام القصيرة وأفلام الذكاء الاصطناعي والتجارب الإبداعية المختلفة.
وشهدت مسابقات المهرجان منافسة بين مجموعة من الأعمال السينمائية التي تنوعت موضوعاتها وأساليبها الفنية، وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأفلام والسينمائيين بجوائز المهرجان، في إطار دعم المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة أمام التجارب السينمائية المختلفة للتعبير عن رؤاها الفنية، وقام بتسليم الجوائز كل من المخرج مجدى أبو عميرة رئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من الفنان محسن صبري وليلى المغربي وكلوديا حنا وفايق جرادة .
وفي مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي (AI)، فاز فيلم «الميزان» للمخرج أحمد يوسف بالجائزة، ليأتي ضمن أبرز الأعمال التي حصدت جوائز المهرجان في دورته الحالية، التي أولت اهتمامًا بالتجارب السينمائية المرتبطة بالتقنيات الحديثة وتوظيفها في صناعة الصورة والأفلام.
وفي مسابقة فيلم الومضة، حصل فيلم «الميه دي مصرية» للمخرجة نويا هشام على الجائزة، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم إلى فيلم «إكسبلور» للمخرج يوحنا أشرف.


كما حصد فيلم «أنقاض روح» للمخرجة زينة المغربي جائزة الإبداع، تقديرًا للعمل الفائز ضمن المسابقات التي شهدها المهرجان، والتي أتاحت مساحة لعرض رؤى فنية متعددة وأساليب مختلفة في تقديم الأفكار والموضوعات السينمائية.
وفي مسابقة أفلام الـ30 دقيقة، فاز الفيلم الفلسطيني «الهرب من فريدة» للمخرج يحيى الشولي، ليحصد الجائزة في واحدة من أبرز نتائج حفل الختام.
ويعكس تنوع الأفلام الفائزة تعدد المسارات التي احتفى بها المهرجان، من الأعمال القصيرة ذات الإيقاع المكثف، إلى التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة، وصولًا إلى الأفلام التي تقدم رؤى إنسانية وفنية من خلال المعالجة السينمائية.
وشهد حفل الختام تكريم عدد من أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، تقديرًا لمشاركتهم في تقييم الأعمال السينمائية المتنافسة، وهم الفنان محسن صبري، وكلوديا حنا، وفايق جرادة، وليلى المغربي، إلى جانب تكريم الكاتب الصحفي مصطفى القصبي، مدير المهرجان.
ويعد مهرجان بردية السينمائى تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه بردية للثقافة والفنون التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.


وانطلقت فعاليات حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، في أجواء احتفالية جمعت بين الفن والثقافة ورسائل التضامن، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني المصري والسلام الوطني الفلسطيني، في لفتة تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتؤكد دور الفن في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية.
وشهد حفل الختام مشاركة فنية مميزة لفرقة الفالوجا الفلسطينية، التي قدمت فقرة فنية احتفت بالتراث والهوية الفلسطينية، وسط أجواء حملت طابعًا إنسانيًا وثقافيًا، لتمنح الحفل بُعدًا خاصًا يجمع بين السينما والموسيقى والتراث، ويؤكد قدرة الفنون على توحيد الشعوب والتعبير عن وجدانها.


وحضر حفل الختام عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، في مقدمتهم المخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محسن صبري، ورئيسة المهرجان عزة ابو اليزيد وكلوديا حنا وفايق جرادة، وليلى المغربي، وشريف جاد، إلى جانب ناجى الناجي القائم بأعمال سفير دولة فلسطين، الذين حرصوا على المشاركة في ختام الدورة الثالثة من المهرجان.
وجاءت الدورة الثالثة من مهرجان بردية السينمائي، التي تحمل اسم الفنان الراحل خالد صالح، لتؤكد أهمية المهرجانات السينمائية في دعم الحركة الفنية والثقافية، والاحتفاء بالمبدعين وأصحاب البصمات المؤثرة في تاريخ الفن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للتواصل بين الفنانين وصناع السينما ومختلف الثقافات.


وحمل اختيار اسم خالد صالح لهذه الدورة دلالة فنية وإنسانية خاصة، تقديرًا لمسيرة فنان استطاع أن يترك بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، من خلال أعمال مميزة وأداء تمثيلي اتسم بالصدق والعمق والقدرة على الوصول إلى الجمهور.

مهرجان بردية السينمائي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

اسامة نبيه

أول ما ربنا يكرمك تفتري.. أسامة نبيه يهاجم ناصر منسي ويطالب بإيقافه

ترشيحاتنا

الحبس - ارشيفية

عقوبة الرشوة في القانون.. السجن والغرامة ومصادرة الأموال في حالات محددة

نائب رئيس حزب الحرية

نائب رئيس حزب الحرية لـ أ ش أ: المادة 200 من الدستور المصري حددت بوضوح مهام المؤسسة العسكرية في حماية الدستور والديمقراطية

كمال حسنين

حزب الريادة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن إعداد الكوادر الوطنية أساس بناء الجمهورية الجديدة

بالصور

فرنسا وألمانيا تدفعان نحو تخفيف قواعد الانبعاثات.. ما مصير حظر سيارات البنزين في أوروبا؟

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فستان أبيض شفاف.. نيكول سابا تتألف بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة| صور

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بالأسود.. ريهام حجاج تبرز رشاقتها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

بالأحمر.. ميس حمدان تتألق في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد