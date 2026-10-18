ابنة محمد خان تعلن عن تدشين مؤسسة تحمل اسمه

كشفت ابنة المخرج الراحل محمد خان عن تدشين مؤسسة تحمل اسمه، بهدف الحفاظ على إرثه الفني وإحياء أعماله السينمائية، إلى جانب نشر المعرفة الثقافية وتسليط الضوء على تجربته التي تركت بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

وجاء الإعلان خلال كلمتها في ندوة «رجال محمد خان: أبطال خارج المألوف»، التي تناولت أبرز ملامح مشروعه السينمائي، ورؤيته الفنية الخاصة، وتأثيره في أجيال من صناع السينما والجمهور.

رحلة محمد خان

ولد محمد خان في القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، ونشأ في أجواء ارتبطت مبكرا بشغفه بالفن السابع، إذ كان منزل أسرته يطل على سينما مكشوفة، لتصبح شاشة العرض نافذته الأولى على عالم الأفلام، التي تحولت مع الوقت من جزء من يومياته إلى مهنة ورسالة فنية شكلت مسيرته.

وقدم خان على مدار مشواره رؤية سينمائية مميزة، استلهمت تفاصيلها من الشارع المصري وحياة الناس، ونجح من خلالها في تقديم مجموعة من الأفلام التي أصبحت جزءا من ذاكرة الجمهور، بالتعاون مع نخبة من نجوم التمثيل والكتاب، متناولا قضايا اجتماعية وحكايات إنسانية عكست تفاصيل المجتمع وتحولاته.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من العروض السينمائية والندوات والبرامج، بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مبادرات تستهدف دعم وتطوير مشروعات السينما العربية.