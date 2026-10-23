ترامب: يمكننا إنهاء الحرب مع إيران سريعًا.. وبإمكاننا الاستيلاء على النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران في وقت قصير، لكنه طرح تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي إنهاء المواجهة سريعًا أم مواصلة الضغط حتى يسقط النظام الإيراني، مشيرًا إلى إمكانية الاستيلاء على النفط الإيراني.

وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض: «بإمكاننا إنهاء الحرب مع إيران بسرعة كبيرة، والسؤال هو: هل نريد إنهاءها أم نترك النظام يسقط من تلقاء نفسه؟».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «بإمكاننا الاستيلاء على كل نفطهم»، في تصريحات تعكس طرح خيارات متعددة أمام الإدارة الأمريكية بشأن مسار الحرب ومستقبل المواجهة مع طهران.