التلفزيون الإيراني: توقف حركة السفن «المخالفة» في مضيق هرمز بالكامل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بتوقف حركة مرور السفن التي تصفها طهران بـ«المخالفة» في مضيق هرمز بشكل كامل، وسط تصاعد التوترات والقيود المفروضة على الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية، عن مسؤول مقرب من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله: إن توقف حركة السفن جاء؛ عقب تدمير منظومات مساعدة ملاحية كانت تخدم السفن التي تعتبرها طهران مخالفة، إلى جانب إصابة 3 ناقلات نفط، أمس الخميس، وتدمير ناقلة أخرى خلال الليل.

وحذّر المسؤول، من أن استئناف ما وصفه بعمليات تهريب النفط؛ سيُقابَل بإجراءات أكثر شدة، كما توعّد برد مباشر وأكثر حزمًا على أي تدخل جوي أمريكي لدعم حركة السفن.

ويأتي الإعلان، في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، وسط المواجهة العسكرية والتوترات المتصاعدة في المنطقة.