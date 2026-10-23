ضرب أهداف اقتصادية ومدنية.. إيران تهدد بتوسيع هجماتها لتشمل دول الخليج

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إيران هددت بتوسيع ضرباتها لتشمل أهدافًا اقتصادية ومدنية إذا هاجمتها الولايات المتحدة.

الهجمات الإيرانية علي الخليج

وأفاد التقرير، بأن إيران وجّهت رسالة واضحة مفادها أنها سترد، إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية، بشن ضربات لا تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المطارات وخطوط أنابيب النفط وغيرها من الأهداف المدنية في الدول المجاورة بمنطقة الخليج العربي.



وتهدف هذه التحذيرات، التي صدرت علنًا وعبر اتصالات دبلوماسية خاصة، بوضوح إلى ردع أي هجوم من خلال التلويح برد حازم، لكنها تشير أيضًا إلى وجود تهديد حقيقي، إذ لا تزال إيران تحتفظ بمخزونات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن قدرتها على استخدامها.

وذكرت الصحيفة أن طهران تحتفظ بمخزونات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما تحاول واشنطن إجلاء مزيد من العسكريين والموظفين الدبلوماسيين من مناطق الخطر.