الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الغربي السوري ويغلق عدة طرق

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة غربي مزرعة الزعرورة في ريف ‏القنيطرة الجنوبي، وقامت بإغلاق عدة طرق.‏

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من جرافة وعدة ‏آليات عسكرية توغلت في المنطقة الواقعة غربي مزرعة الزعرورة بريف القنيطرة ‏الجنوبي، وأغلقت عدداً من الطرق بشكل كامل من الجهة الغربية، ما أدى إلى قطع ‏الحركة عبرها.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية وعدد من الجنود توغلت أمس ‏الخميس في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وفتشت عدداً من منازل الأهالي.‏

كما فجرت أمس الخميس منزلاً مهجوراً على أطراف بلدة الحميدية بريف القنيطرة ‏الشمالي، وأطلقت النار بالرشاشات باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة كودنا في ‏الريف الجنوبي.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏