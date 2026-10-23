الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الغربي السوري ويغلق عدة طرق

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة غربي مزرعة الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بإغلاق عدة طرق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من جرافة وعدة آليات عسكرية توغلت في المنطقة الواقعة غربي مزرعة الزعرورة بريف القنيطرة الجنوبي، وأغلقت عدداً من الطرق بشكل كامل من الجهة الغربية، ما أدى إلى قطع الحركة عبرها.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات عسكرية وعدد من الجنود توغلت أمس الخميس في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وفتشت عدداً من منازل الأهالي.
كما فجرت أمس الخميس منزلاً مهجوراً على أطراف بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي، وأطلقت النار بالرشاشات باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة كودنا في الريف الجنوبي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر توغلاته المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.