انتحل صفة سيدة.. القبض على شخص نشر صورا وفيديوهات مخلة على السوشيال ميديا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور ومحادثات ومقاطع فيديو خادشة للحياء تحصل عليها من شبكة الإنترنت والزعم بكونه سيدة لحث المتابعين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (طالب "مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج") بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وضُبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.