ضبط زوج ونجله لاتهامهما بالتعدي على سيدة بالسب وإلقاء الحجارة عليها بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين بالتعدى بالسب على قاطنى أحد المنازل وإلقاء الحجارة عليهم بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (زوجها ، نجله من زيجة سابقة) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات لوجود خلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.