السفير المصري ببيروت: القاهرة حريصة على مواصلة تقديم أوجه الدعم للبنان ومؤسساته الوطنية

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان السفير تميم خلاف، حرص مصر على مواصلة تقديم أوجه الدعم للبنان ومؤسساته الوطنية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء السفير تميم خلاف مع أحمد الحجار، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في المجالات الأمنية والشرطية، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في لبنان، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، في إطار الحرص المشترك على تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.

يأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان، والحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أمن لبنان واستقراره.