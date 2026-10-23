محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه

انتقد الإعلامي محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أكبر أزمة يواجهها النادي هي “تراجع هيبته أمام المنافسين”، و"عدم ظهوره بالشكل الذي يجعل الفرق الأخرى تخشاه داخل الملعب".

الأهلي

وكتب فارس- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “التعادل منح البعض فرصة للهجوم على الأهلي إعلاميًا”، مشيرًا إلى تصريحات عبد الناصر محمد بشأن اختراق غرفة ملابس الفريق والمحاضرة الفنية، إلى جانب الجدل الذي استمر 72 ساعة حول قصة تسمية “شلاطة”.

وأكد أن المسؤولية تقع على الأهلي؛ بعدما منح الآخرين الفرصة للحديث عنه بهذه الطريقة.

وأضاف أن الموسم الماضي شهد بداية سيئة للأهلي في الدوري، بعدما تعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، وحقق الفوز على فاركو، قبل الخسارة أمام بيراميدز، معتبرًا أن هذه النتائج أسهمت في تراجع هيبة الفريق، وكانت من أسباب انتهاء الموسم دون تحقيق الألقاب المستهدفة.

وشدد فارس على أن استعادة هيبة الأهلي يجب أن تكون الأولوية خلال الموسم الحالي، موضحًا أن الفريق لم يقدم منذ بداية الموسم مباراة تمنح الجماهير شعورًا بأنه فريق يُخشى داخل الملعب أو يمتلك أفضلية واضحة على منافسيه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف داخل الأهلي، دون إعفاء أي شخص من المحاسبة، قائلًا إن الجماهير لن تقبل استمرار التقليل من النادي أو التعامل معه باعتباره فريقًا فقد قوته، مشددًا على ضرورة استعادة الصورة التي اعتادها الجميع عن الأهلي.