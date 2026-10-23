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الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد

يد الأهلي
يد الأهلي
عمرو مصطفى

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على فريق هليوبوليس بنتيجة 36-24، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي بالجزيرة، ليواصل الفريق الأحمر مشواره في الدوري.

الأهلي يهزم هليوبوليس 36-24 في دوري كرة اليد

 

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويًا خلال المباراة، ونجحوا في فرض تفوقهم على المنافس، ليحسم الفريق اللقاء بفارق 12 هدفًا، ويواصل سعيه نحو تحقيق المزيد من الانتصارات خلال المنافسات الحالية.

وكان الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، قد خصص- خلال المران الأخير- فقرات للتدريبات التخصصية والجوانب الخططية، في إطار تجهيز اللاعبين والوصول بهم إلى أفضل مستوى فني وبدني، استعدادًا للمنافسة بقوة خلال الفترة المقبلة.

ويدخل الأهلي منافسات الموسم بمعنويات مرتفعة؛ بعدما توج مؤخرًا بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

ويطمح فريق رجال كرة اليد بالأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق، من أجل المنافسة على حصد المزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم الجاري.

الفريق الأول لكرة اليد رجال الأهلي هليوبوليس صالة الأمير عبدالله الفيصل دوري كرة اليد

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