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إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح ميزة جدولة الرسائل لهواتف آيفون، بعد انتظار استمر عدة أشهر منذ ظهور أولى المؤشرات على تطويرها في فبراير 2026، لتصل الميزة حاليا إلى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على نظام iOS، تمهيدا لتوسيع نطاق إتاحتها خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، بدأت الشركة إتاحة الميزة لبعض مختبري النسخة التجريبية من التطبيق على آيفون، ممن يستخدمون الإصدار 26.42.10.19 عبر منصة TestFlight، وذلك بعد وصولها إلى مجموعة محدودة من مختبري أندرويد خلال الأسبوع الماضي.

ورغم بدء الاختبارات على النظامين، لم تعلن واتساب حتى الآن موعدا رسميا لوصول الميزة إلى جميع المستخدمين عبر الإصدار المستقر من التطبيق.

كيف تعمل ميزة جدولة الرسائل في واتساب؟

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين كتابة الرسالة وتحديد التاريخ والوقت اللذين يرغبون في إرسالها خلالهما، وذلك من خلال الضغط مطولا على زر الإرسال، ثم اختيار الموعد المناسب من القائمة التي تظهر على الشاشة.

ميزة جدولة الرسائل في واتساب

ويمكن جدولة الرسائل لإرسالها في أي وقت يتراوح بين 10 دقائق وأسبوعين من لحظة إعدادها، سواء داخل المحادثات الفردية أو المجموعات. 

كما تدعم الميزة جدولة الرسائل النصية والروابط والصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية جدولة ملف وسائط واحد فقط في المرة الواحدة حاليا.

ومن أبرز مزايا الخاصية أنها لا تشترط بقاء الهاتف متصلا بالإنترنت عند حلول موعد الإرسال، إذ يتولى واتساب إرسال الرسالة تلقائيا حتى لو كان التطبيق مغلقا أو كان هاتف آيفون غير متصل بالإنترنت.

وتوفر هذه الإمكانية حلا عمليا للمواقف التي قد ينسى فيها المستخدم إرسال رسالة مهمة في موعدها، مثل رسائل أعياد الميلاد التي يرغب في إرسالها عند منتصف الليل، دون الحاجة إلى الاستيقاظ في هذا التوقيت أو ضبط منبه لتذكيره بها.

واتساب يسمح بتعديل الرسائل المجدولة أو حذفها

لن يفقد المستخدم السيطرة على الرسائل بعد تحديد موعد إرسالها، إذ ستظهر الرسائل المجدولة داخل قسم مخصص في شاشة معلومات المحادثة أو المجموعة، بما يسمح بمراجعتها وحذفها قبل وصول موعد الإرسال.

كذلك، لن يتلقى المستلم أي إشعار يخبره بأن الرسالة كانت مجدولة مسبقا، كما لن يصله إشعار عند حذف الرسالة قبل إرسالها، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في إدارة رسائله.

وأكد التقرير أن الرسائل المجدولة ستحتفظ بميزة التشفير التام بين الطرفين، التي يعتمد عليها واتساب لحماية خصوصية المحادثات.

ومع ذلك، توجد نقطة مهمة عند استخدام الميزة داخل المجموعات، إذ سترسل الرسالة المجدولة إلى الأعضاء الذين كانوا موجودين في المجموعة وقت إعدادها فقط، بينما لن يتلقى الأعضاء الذين ينضمون إليها لاحقا الرسائل التي جرى إعدادها قبل انضمامهم.

متى تصل ميزة جدولة الرسائل إلى جميع مستخدمي واتساب؟

يمثل وصول الميزة إلى آيفون خطوة جديدة نحو توحيد تجربة استخدام واتساب بين نظامي iOS وأندرويد، بعدما حصل بعض مختبري النسخة التجريبية على أندرويد على إمكانية تجربتها أولا خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أن أولى المؤشرات على تطوير جدولة الرسائل ظهرت في فبراير 2026، فإن الميزة ظلت قيد التطوير على آيفون قبل بدء طرحها التجريبي الحالي.

وحتى الآن، لا يزال موعد إطلاق الميزة لجميع المستخدمين غير معروف، إذ تقتصر إتاحتها على عدد محدود من مختبري النسخة التجريبية، على أن تتوسع الاختبارات تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

وبالتالي، إذا كنت تستخدم الإصدار الرسمي من واتساب على آيفون، فقد تحتاج إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن تتمكن من جدولة رسائلك وإرسالها تلقائيا في المواعيد التي تختارها.

واتساب جدولة الرسائل آيفون تحديثات واتساب

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