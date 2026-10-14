انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يستعد لاقتناص واحدة من أقوى مزايا رسائل جوجل

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة ميزة جدولة الرسائل، التي تتيح للمستخدمين تحديد موعد مسبق لإرسال الرسائل تلقائيا، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات التطبيق المملوك لشركة “ميتا”، وتقليص الفجوة بينه وبين تطبيقات المراسلة المنافسة.

وعلى الرغم من أن رسائل جوجل Google Messages، يأتي تطبيقا افتراضيا للمراسلة على معظم هواتف أندرويد، فإن كثيرا من المستخدمين يفضلون واتساب بفضل مجموعة من المزايا، من بينها تخصيص السمات وإرسال الرسائل ذاتية الاختفاء، إلا أن جدولة الرسائل ظلت إحدى النقاط التي يتفوق فيها تطبيق جوجل.

جدولة الرسائل عبر الضغط المطول على زر الإرسال



وبحسب تقارير متخصصة في متابعة تحديثات التطبيق، رصدت مؤشرات على الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.26.40.7.

وتتيح الميزة للمستخدم كتابة الرسالة أولا، ثم الضغط مطولا على زر الإرسال لفتح نافذة جدولة الرسائل، واختيار الموعد الذي يرغب في إرسالها فيه، لترسل تلقائيا في الوقت المحدد.

ووفقا للمعلومات المتداولة بشأن الميزة، لن يتطلب إرسال الرسالة أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت في موعد الإرسال، إذ يفترض أن تصل تلقائيا في الوقت المحدد حتى في حال عدم اتصال المستخدم بالشبكة آنذاك.

جدولة الرسائل عبر الضغط المطول على زر الإرسال

ومن المتوقع أن تدعم الميزة أنواعا متعددة من المحتوى، تشمل الرسائل النصية والروابط والصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إتاحتها في المحادثات الفردية والجماعية، مع التوافق مع نظام التشفير التام بين الطرفين.

وتشير التفاصيل المنشورة إلى إمكانية جدولة الرسائل قبل موعد إرسالها بما لا يقل عن 10 دقائق، وحتى أسبوعين مقدما.

ميزة قيد التطوير منذ فترة طويلة



ولم تكن جدولة الرسائل فكرة جديدة داخل واتساب، إذ ظهرت مؤشرات على تطويرها في فبراير الماضي ضمن الإصدارات التجريبية للتطبيق على نظامي أندرويد وiOS، لكنها لم تكن متاحة آنذاك للاستخدام العام.

أما ظهور الميزة في إصدار تجريبي متاح للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، فيشير إلى إحراز تقدم في عملية تطويرها، ويعزز احتمالات طرحها لاحقا للمستخدمين في الإصدار الرسمي، ما لم تظهر مشكلات تقنية تستدعي إجراء تعديلات إضافية.

مطلب متكرر من مستخدمي واتساب

وتعد جدولة الرسائل من المزايا التي طالب بها مستخدمو واتساب مرارا، وفقا لنقاشات منشورة على منصات مجتمعية، إذ انتقد بعض المستخدمين غياب هذه الوظيفة رغم أهميتها في الاستخدام اليومي.

وسخر مستخدم آخر من غياب الميزة، مقترحا الاستعانة بشخص يتولى إرسال الرسالة في الموعد المحدد، في إشارة إلى ما اعتبره تعقيدا غير ضروري لمهمة يمكن أتمتتها بسهولة.

وكانت منصة إنستجرام قد أتاحت ميزة جدولة الرسائل منذ عام 2025، ما زاد من تساؤلات المستخدمين بشأن أسباب تأخر وصولها إلى واتساب.