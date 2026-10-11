واتساب يفاجئ المستخدمين.. لن تتمكن من فتح حسابك قبل تنفيذ هذا الإجراء

بدأ تطبيق واتساب، طرح إجراء أمني جديد يمنع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية وتقليل المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في الهواتف.

ويشمل التحديث مستخدمي نظامي أندرويد وiOS، إذ يطلب واتساب من المستخدمين تحديث نظام تشغيل أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول مجددا، مع عدم إتاحة تخطي هذه الخطوة لأسباب أمنية.

ولا يتطلب الإجراء تثبيت إصدار جديد من تطبيق واتساب نفسه، إذ يجري تطبيقه من خلال تحديثات تنفذ من جانب خوادم الخدمة، ويظهر التنبيه عند محاولة تسجيل الدخول من جهاز يعمل بنظام تشغيل قديم.

ويوجه واتساب المستخدمين إلى فتح إعدادات الهاتف وتثبيت آخر تحديث متاح لنظام التشغيل، لكنه لم يحدد إصدارات أندرويد وiOS التي سيؤدي استخدامها إلى منع تسجيل الدخول.

تحذير ن ظام التشغيل القديم على واتساب

لماذا يشكل نظام التشغيل القديم خطرا على أمان واتساب؟



تعتمد حماية التطبيقات على مستوى الأمان الذي يوفره نظام التشغيل المثبت على الجهاز، إذ قد تحتوي الإصدارات القديمة على ثغرات معروفة يمكن للمهاجمين استغلالها لنشر برمجيات ضارة أو الوصول إلى البيانات المخزنة على الهاتف.

وبالتالي، فإن تأمين التطبيق وحده لا يكفي إذا كان الجهاز الذي يعمل عليه معرضا للاختراق، وهو ما يفسر توجه واتساب إلى مطالبة المستخدمين بتحديث أنظمة التشغيل لضمان مستوى أفضل من الحماية.

جدير بالذكر أن تطبيق واتساب، أعلن مؤخرا عن إنهاء دعم عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، اعتبارا من سبتمبر 2026، وفقا لتحديثات رصدها موقع WaBetaInfo المتخصص في متابعة أخبار التطبيق وميزاته التجريبية.

وبموجب التغيير المرتقب، لن تتمكن الأجهزة التي تعمل بنظامي Android 5.0 (Lollipop) وAndroid 5.1 من استيفاء الحد الأدنى من متطلبات تشغيل التطبيق، ما يعني أن مستخدمي هذه الهواتف قد يحتاجون إلى تحديث نظام التشغيل أو الانتقال إلى أجهزة أحدث لمواصلة استخدام واتساب.