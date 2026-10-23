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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيفية تغيير رقم واتساب دون فقدان محادثاتك؟.. خطوات مهمة لازم تعرفها

تغيير رقم واتساب
تغيير رقم واتساب
شيماء عبد المنعم

يتيح تطبيق واتساب WhatsApp، لمستخدميه تغيير رقم الهاتف المرتبط بحساباتهم بسهولة، من خلال ميزة تغيير الرقم، لكن إجراء هذه الخطوة دون الاستعداد المسبق قد يؤدي إلى مشكلات في الحساب أو فقدان القدرة على استعادة النسخ الاحتياطية للمحادثات.

وقبل تغيير رقم واتساب، ينبغي التأكد من إمكانية استقبال المكالمات أو الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم الجديد، وأن الرقم القديم مسجل بالفعل على واتساب، إلى جانب استخدام رقم هاتف مدعوم من التطبيق.

وتزداد أهمية هذه الخطوات عند الانتقال إلى هاتف جديد، إذ يتطلب الاحتفاظ بسجل المحادثات إجراء نسخ احتياطي مناسب، مع مراعاة ارتباط النسخ السحابية برقم الهاتف المستخدم عند إنشائها.

شروط يجب التأكد منها قبل تغيير رقم واتساب

وفقا لصفحة الأسئلة الشائعة الرسمية في واتساب، يجب التحقق من النقاط التالية قبل البدء في تغيير رقم الهاتف:

- التأكد من إمكانية استقبال المكالمات أو الرسائل النصية على رقم الهاتف الجديد.

- التأكد من أن رقم الهاتف القديم مسجل بالفعل على واتساب.

- التحقق من أن الرقم الجديد مدعوم من التطبيق.

ويمكن معرفة الرقم المسجل في الحساب من خلال فتح واتساب> والضغط على قائمة الخيارات ذات النقاط الثلاث> ثم اختيار الإعدادات> والضغط على صورة الملف الشخصي.

تغيير رقم واتساب

خطوات تغيير رقم واتساب على الهاتف القديم

إذا كنت ترغب في تغيير رقم الهاتف مع الاستمرار في استخدام الجهاز نفسه، فاتبع الخطوات التالية:

- أدخل شريحة الاتصال التي تحمل الرقم الجديد في الهاتف.

- افتح تطبيق واتساب، ثم اضغط على قائمة الخيارات ذات النقاط الثلاث.

- انتقل إلى الإعدادات> ثم الحساب> واختر تغيير الرقم> ثم اضغط على التالي.

- أدخل رقم الهاتف القديم في الخانة الأولى، والرقم الجديد في الخانة الثانية، مع كتابة الرقمين بالصيغة الدولية الكاملة.

- فعل خيار “إخطار جهات الاتصال” إذا رغبت في إبلاغ الآخرين بتغيير رقمك، ثم حدد الفئة التي تريد إخطارها.

- اضغط على “تم”، ثم اتبع التعليمات لتسجيل رقم الهاتف الجديد.

وبعد إتمام العملية، سيصبح بإمكانك استخدام حساب واتساب المرتبط برقمك الجديد، مع مراعاة إعداد نسخة احتياطية حديثة للمحادثات.

تغيير رقم واتساب

كيفية تغيير رقم واتساب عند الانتقال إلى هاتف جديد

إذا كنت تريد تغيير رقم الهاتف والانتقال في الوقت نفسه إلى جهاز جديد، فإن واتساب يوصي بتغيير الرقم أولا على الهاتف القديم، ثم إنشاء نسخة احتياطية جديدة باستخدام الرقم الجديد.

وتتم العملية على النحو التالي:

- غير رقم الهاتف على الجهاز القديم باستخدام ميزة تغيير الرقم.

- أنشئ نسخة احتياطية جديدة من محادثات واتساب باستخدام حساب جوجل المرتبط بالنسخ الاحتياطي على أجهزة أندرويد.

- ثبت تطبيق واتساب على الهاتف الجديد.

- سجل الدخول باستخدام رقم الهاتف الجديد.

- استعد النسخة الاحتياطية المرتبطة بالرقم الجديد.

وفي حال عدم إنشاء نسخة احتياطية جديدة على حساب جوجل، فقد يحتاج المستخدم إلى نقل النسخة الاحتياطية يدويا من خلال الخيارات المتاحة لإدارة النسخ الاحتياطية.

تغيير رقم واتساب كيفية تغيير رقم واتساب طريقة تغيير رقم واتساب خطوات تغيير رقم واتساب

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