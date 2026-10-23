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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: وفيات وإصابات في إطلاق نار داخل كنيسة حمود بالكرك.. وحظر تداول معلومات غير رسمية

الأردن
الأردن
أ ش أ

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم وقوع وفيات وإصابات إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار في محافظة الكرك، مشددة على متابعة المتورطين في الحادث؛ فيما أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الأجهزة الأمنية تتابع ميدانيًا الحادث.

وأشار المومني - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إلى أن الجهات المختصة ستصدر البيانات والمعلومات المتعلقة بالحادث فور التحقق منها، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بالإجراءات المطلوبة، والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة التطورات.

وقرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادث إطلاق النار في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، باستثناء الإعلام الحكومي الرسمي وتحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، فيما حذرت مديرية الأمن العام من تداول أي معلومات بشأن الحادث خارج البيانات الرسمية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات الأردني، حيث ألزم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، أو من شأنها التأثير في سير العدالة، تحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية.

وشمل القرار منع تداول أو إعادة نشر الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات المرتبطة بالقضية، مع قصر استثناء النشر على الإعلام الحكومي الرسمي تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي.

وفي السياق ذاته، حذرت مديرية الأمن العام الأردنية من تداول أي معلومات بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع خلال مراسم تشييع جنازة بمحافظة الكرك، مؤكدة ضرورة الالتزام بما يصدر تباعًا من بيانات رسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.

مديرية الأمن العام الأردنية إطلاق مسلحين وزير الاتصال الحكومي الأردني

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