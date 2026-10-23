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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عطل المرور .. القبض على سائق ميكروباص في الأقصر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لقيامه بتعطيل الحركة المرورية حال سيرهما بأحد الطرق بالأقصر وتهديده حال إعتراضه على ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصـر) وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة "ميكروباص" بتاريخ 21 / الجارى لقيامه بتعطيل الحركة المرورية حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنه والتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء حال إعتراضه على ذلك.

تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصور "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص الحركة المرورية

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