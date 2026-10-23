مخدرات على ناقلة نفط.. إندونيسيا: ضبط 1.16 طن «كيتامين» و8 من طاقم السفينة

أعلنت السلطات الإندونيسية ضبط 1.16 طن من مخدر الكيتامين على متن ناقلة نفط اعترضتها في المياه قبالة إقليم سومطرة الشمالية، والقبض على 8 من أفراد طاقمها، خلال عملية مشتركة.

وقال سويودي أريو سيتو، رئيس وحدة التحقيقات في جرائم المخدرات بالشرطة الإندونيسية، إن السلطات اعترضت الناقلة «إم تي جلوبال 168» قبالة منطقة تانجونج بالاي أساناه، بعد نحو أسبوع من المراقبة شاركت فيها الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات وسلطات الجمارك وشرطة المياه.

وأوضح سيتو- خلال مؤتمر صحفي بميناء بندر ديلي في مدينة ميدان، اليوم الجمعة- أن السلطات بدأت تتبع الناقلة في 14 أكتوبر الجاري، أثناء إبحارها في المياه القريبة من ماليزيا، قبل اقترابها من شمال إقليم آتشيه وتايلاند.

وأضاف أن المحققين رصدوا مخالفات في نظام التعريف الآلي للسفينة، الذي أرسل اسمين مختلفين هما «إم تي جلوبال» و«جروس دولفين».

وألقت السلطات القبض على 7 إندونيسيين وأجنبي واحد من أفراد الطاقم، وصادرت 1.16 طن من الكيتامين، إلى جانب معدات اتصال، والناقلة.