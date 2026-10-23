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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اختتام ورشة السينما وعالم نجيب محفوظ بـ الثقافة السينمائية.. وورش فنية جديدة بـ القومي للسينما

الثقافة السينمائية
الثقافة السينمائية
أ ش أ

اختتم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات ورشة "السينما وعالم نجيب محفوظ"، التي استمرت 16 ساعة تدريبية موزعة على أربعة أيام، بمشاركة 35 متدربا من مختلف الفئات العمرية.

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من المشاركين، حيث تولى السيناريست محمود خليل تقديم المحاضرات والمادة العلمية، وسط إشادة بالمحتوى العلمي والتطبيقي الذي تضمنته.. كما تضمنت الفعاليات عرض نماذج من اللقطات الحوارية، وتحليل عدد من المشاهد السينمائية التي كتبها الأديب الكبير نجيب محفوظ، مع شرحها بصورة تفصيلية، إلى جانب تنفيذ تدريبات عملية بمشاركة المتدربين.

واختتمت الفعاليات بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين، كما كرم الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، الكاتبة أمنية عماد حمدي والسيناريست محمود خليل، تقديرا لمشاركتهما في فعاليات الورشة.

يأتي تنظيم الورشة ضمن خطة أنشطة المركز القومي للسينما الهادفة إلى نشر الثقافة السينمائية ودعم الكوادر الشابة، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للتعرف على مختلف جوانب صناعة الفيلم السينمائي.

وأكد الدكتور أحمد صالح أن المركز يستعد لتنظيم عدد من الورش السينمائية المجانية التي تتناول الجوانب الفنية المختلفة اللازمة لصناعة الفيلم، مشيرا إلى تنفيذ ورش ومحاضرات بالفعل في أساسيات السيناريو ومبادئ كتابته، ومبادئ التكوين البصري.

وأضاف أحمد صالح أن المركز يجري الإعداد لتنظيم ورش ومحاضرات جديدة تتناول "مدخل السينما التسجيلية"، و"فنون الإخراج السينمائي"، و"أساسيات الإنتاج السينمائي"، و"مبادئ الديكور السينمائي"، و"التصوير السينمائي"، و"الرسوم المتحركة"، و"المونتاج السينمائي والمؤثرات البصرية".

يذكر أن فعاليات مركز الثقافة السينمائية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام المركز، وجميع الأنشطة التي ينظمها المركز مجانية ومتاحة لجمهور ومحبي السينما.

مركز الثقافة السينمائية الدكتور أحمد صالح ورشة السينما وعالم نجيب محفوظ

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