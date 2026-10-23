قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولي عهد الأردن: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك.. والأردنيون صف واحد
وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة
خبير قانون دولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أحد الخيارات المطروحة أمام مصر بشأن سد النهضة
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد
كيف تخطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير حيز مالي أكبر حتى 2030؟.. وزير المالية يجيب
عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة
رشاش آلي وإطلاق نار لمدة 5 دقائق.. تفاصيل الهجوم على كنيسة في الأردن
إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول
محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه
شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة
بطاريات تخزين الكهرباء .. مليار دولار لتخزين 1000 ميجاوات و250 مليونا وفرًا في الغاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الجونة السينمائي يسدل الستار على دورته التاسعة بمشاركة نحو 77 فيلمًا

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
أ ش أ

تُسدل الستارة اليوم الجمعة، على الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي انطلقت في 15 أكتوبر واستمرت تسعة أيام تحت شعار «9 سنوات من الحكايات». ويمكن القول إنها واحدة من أنجح دورات المهرجان في السنوات الأخيرة. والسبب الأول هو المستوى الفني: اختيارات مدروسة في الأقسام المختلفة، وبرنامج عرض نحو 77 فيلمًا، وقسم صناعة يزداد أهمية عامًا بعد عام.

ومرت على المهرجان دورات اهتزت فيها الصورة، وطغت فيها الضجة على السينما. أما هذه الدورة فبدت أكثر اتزانًا، وأكثر وعيًا بأن قيمة أي مهرجان تُقاس أولًا بما يعرضه على شاشاته، وبما يتركه من أثر في صناعة السينما وجمهورها.

(نافذة على أهم أفلام العام)

أصبح الجونة منصة ثابتة يرى من خلالها الجمهور المصري أهم أفلام العام، بعد أشهر قليلة من تتويجها في كبرى المهرجانات الدولية. وفي مقدمة ما عرضته هذه الدورة فيلم «المضيق» (Fjord) للمخرج الروماني كريستيان مونجيو، وهو إنتاج مشترك بين رومانيا وفرنسا ودول إسكندنافية، تُوّج بالسعفة الذهبية في مهرجان كان 2026. ومن برلين جاء «الرسائل الصفراء» (Yellow Letters) للمخرج إلكر تشاتاك، إنتاج ألمانيا وتركيا وفرنسا، والفائز بالدب الذهبي.

كما عرض المهرجان «أرض الآباء» (Fatherland) للمخرج البولندي بافيل بافليكوفسكي، إنتاج بولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، الذي منحه جائزة أفضل مخرج في كان. وعرض أيضًا «فجأة» (All of a Sudden) للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي، إنتاج فرنسا واليابان وألمانيا وبلجيكا، الذي تقاسمت بطلتاه فيرجيني إفيرا وتاو أوكاموتو جائزة أفضل ممثلة في كان. وإلى جانبهما «روز» (Rose) للمخرج النمساوي ماركوس شلاينتسر، إنتاج النمسا وألمانيا، الذي نالت عنه ساندرا هولر الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي في برلين.

وأربعة من هذه الأفلام هي الترشيحات الرسمية لبلدانها لأوسكار أفضل فيلم دولي. معنى ذلك أن المشاهد المصري رأى في الجونة جزءًا مهمًا مما سيتنافس على أهم جوائز الموسم.

(الأفلام المصرية.. مرآة لأزمة أعم)

في المقابل، شاركت مصر بخمسة أفلام في المسابقات الرسمية. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة جاء «خروج آمن» للمخرج محمد حماد، عن حارس أمن قبطي شاب يحلم بالكتابة وتطارده صدمة مقتل أبيه. وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة عُرض «مفيش راجل بيعيط» للمخرج محمد مصطفى، و«عودة الكابتن كابونجا» للمخرج أمير الشناوي. أما مسابقة الأفلام القصيرة فضمت «ارتباك» للمخرجة مريم عبد الجابر، و«الخبيث» للمخرج جاد شاهين، وكلاهما في عرضه العالمي الأول.

تعكس هذه الأفلام حال السينما المصرية عمومًا، والسينما الفنية خصوصًا. ففيها محاولات جادة ومواهب حقيقية، لكن مستواها العام لا يرقى بعد إلى أهمية الأفلام العالمية التي تجاورها في البرنامج نفسه. ولافت أن كثيرًا منها لم يرَ النور إلا عبر الإنتاج المشترك والدعم الخارجي، فـ«خروج آمن» مثلًا إنتاج مشترك بين مصر وليبيا وتونس وقطر وألمانيا.

وهذا الفارق ليس مسؤولية المخرجين وحدهم، بل نتيجة أزمة كبيرة في آليات الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى أزمات الإنتاج مع النجوم من الممثلين والممثلات. وقد اشتكى من ذلك مؤخرًا عدد من صناع السينما على صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. واتفقوا على أن السينما المصرية تحتاج إلى وقفة جادة لفهم المشكلة وحلها قبل أن تتدهور أكثر.

(سيني جونة.. الوجه الأهم للمهرجان)

هنا يأتي دور مهرجانات مثل الجونة، التي تحاول بطريقتها معالجة الأزمة. فمنصة «سيني جونة» تزداد أهمية يومًا بعد يوم. وهي تقدم دعمًا حقيقيًا لصناع السينما الشباب في بداية طريقهم، ولمن هم في منتصفه ويحتاجون التأهيل والدعم لتطوير أنفسهم ومشروعاتهم حتى تخرج للنور.

في هذه الدورة اختار برنامج «سيني جونة للتمويل» 13 مشروعًا في مرحلة التطوير من أكثر من 310 طلبات، إلى جانب ستة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتتنافس هذه المشروعات على جوائز قيمتها نحو 310 آلاف دولار. وأطلق المهرجان هذا العام برنامج «سيني جونة للمسلسلات» لتطوير المسلسلات العربية، واختيرت فيه ستة مشروعات من أكثر من 125. كما أطلق مبادرة «سيف هاربر مينا» بالشراكة مع مهرجان روتردام، لدعم السينمائيين الذين اضطروا لمغادرة بلدانهم أو يواجهون تهديدات لسلامتهم. وهذا هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل السينما المصرية والعربية.

(ما لا تلتقطه الكاميرات)

للأسف، لا يسلط الإعلام ضوءًا كافيًا على هذا الجانب؛ فالاهتمام ينصب غالبًا على الجانب الاحتفالي، من السجادة الحمراء وإطلالات النجوم والجدل الموسمي حول الأزياء. وهذا جزء مشروع من أي مهرجان، لكنه في الحقيقة نسبة صغيرة من فعالياته. أما العروض والندوات وورش العمل وجلسات تطوير المشروعات، فتمر بهدوء تقريبًا دون أن تلتفت إليها الكاميرات.

ومع إسدال الستار اليوم، تبقى الخلاصة أن الجونة في دورته التاسعة استعاد توازنه وقدم السينما أولًا. وهو بعرض أهم أفلام العالم ودعم المشروعات الجديدة والمبدعين المصريين، يسهم في الارتقاء بالذوق السينمائي، وفي بناء جيل قد يعيد للسينما المصرية مكانتها.

الجونة الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي أفلام العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية

المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية الـ34 يناقش دور الإعلام في توثيق الذاكرة الموسيقية

كلوديا حنا

كلوديا حنا تكشف عن عروض المونودراما ومسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يسدل الستار على دورته التاسعة بمشاركة نحو 77 فيلمًا

بالصور

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

أطعمة تستهلكها يوميا تصيبك بسرطان الأمعاء.. احذرها

ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد