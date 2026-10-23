حلمي عبد الباقي لـ صدى البلد: «اللي مابيطمرش فيه» لون جديد عليا

كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن كواليس اختياره لأغنيته الجديدة

“اللي مابيطمرش فيه”، مؤكدًا أن الأغنية تمثل تجربة فنية مختلفة بالنسبة له، خاصة أنه حرص من خلالها على تقديم لون شعبي جديد عليه، يجمع بين البساطة والرسالة الهادفة، بعيدًا عن الإسفاف، في محاولة لتقديم عمل غنائي يتماشى مع ذوق الجمهور ويعبر في الوقت نفسه عن واقع العلاقات الإنسانية في المجتمع.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أكثر ما جذبه إلى أغنية «اللي مابيطمرش فيه» هو اختلافها عن الأعمال التي اعتاد تقديمها، موضحًا أنه يحب خوض التجارب الفنية الجديدة ولا يفضل الوقوف عند لون غنائي واحد، وهو ما دفعه إلى خوض هذه المغامرة وتقديم أغنية شعبية تحمل مضمونًا ورسالة واضحة للجمهور.

وأضاف أن رغبته الأساسية كانت تقديم أغنية شعبية تحافظ على قيمتها الفنية، وتصل إلى الجمهور من دون الاعتماد على الإسفاف أو الكلمات التي تفتقر إلى المعنى، مشيرًا إلى أنه وجد في الأغنية كل العناصر التي كان يبحث عنها، سواء من حيث اللون الموسيقي المختلف أو الرسالة التي يسعى إلى توصيلها من خلالها.

حلمي عبد الباقي: حبيت أقدم أغنية شعبي من غير إسفاف

وأوضح حلمي عبد الباقي أن تقديم أغنية شعبية لا يعني بالضرورة الابتعاد عن المعنى أو الاعتماد على الكلمات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن الأغنية الجيدة هي التي تستطيع الوصول إلى الجمهور والتعبير عن قضاياه ومشاعره، مع الحفاظ على مضمون يحترم المستمع.

وأشار إلى أنه كان يبحث عن عمل غنائي يجمع بين الطابع الشعبي والرسالة الإنسانية، بحيث تكون الأغنية قريبة من الناس وتعبر عن مواقف يمر بها كثيرون في حياتهم اليومية، وهو ما وجده في «اللي مابيطمرش فيه

التي رأى أنها تناسب الفكرة التي أراد تقديمها للجمهور.

وأكد أن حبه للمغامرة والتجديد كان من أهم الأسباب التي شجعته على خوض هذه التجربة، خاصة أنه يدرك أن الجمهور اعتاد منه تقديم ألوان غنائية معينة، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الفنان يحتاج دائمًا إلى التجديد والبحث عن مساحات مختلفة يستطيع من خلالها التعبير عن أفكاره الفنية.

رسالة «اللي مابيطمرش فيه العلاقات الإنسانية تحولت إلى حروب

وتحدث حلمي عبد الباقي عن الرسالة التي يرغب في إيصالها من خلال الأغنية، موضحًا أن العلاقات الإنسانية شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بالماضي، وأن كثيرًا من العلاقات أصبحت تحكمها المصالح الشخصية والرغبة في تحقيق المكاسب، حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين.

وقال إن العلاقات الإنسانية في الوقت الحالي أصبحت أشبه بالحروب، في إشارة إلى الصراعات التي قد تنشأ بين الأشخاص بسبب المصالح، موضحًا أن البعض أصبح مستعدًا لتجاوز الآخرين أو الإضرار بهم من أجل الوصول إلى هدف شخصي أو تحقيق مكسب معين.

وأضاف أن هذه الظاهرة أصبحت ملموسة في كثير من المواقف اليومية، سواء في العلاقات الاجتماعية أو في التعاملات بين الأشخاص، وهو ما دفعه إلى تقديم عمل غنائي يعكس جانبًا من هذه الحقيقة، ويجعل المستمع يتوقف أمام طبيعة العلاقات التي يعيشها مع المحيطين به.

وأشار إلى أن الأغنية لا تستهدف شخصًا بعينه، لكنها تعبر عن حالة إنسانية عامة يمكن أن يمر بها أي شخص، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على طبيعة التعامل بين الناس، وتراجع بعض القيم التي كانت تمنح العلاقات الإنسانية قدرًا أكبر من الثقة والوفاء.

«عنوان الأغنية بيعبر عن ناس كتير.. وأنا واحد منهم»

وأكد حلمي عبد الباقي أن عنوان الأغنية «اللي مابيطمرش فيه

» يعبر عن حالة يعيشها كثير من الناس، لافتًا إلى أن مضمون العمل قريب من تجارب إنسانية متكررة، يشعر من خلالها البعض بأنهم قدموا الكثير للآخرين، لكنهم لم يجدوا التقدير أو المقابل الذي كانوا يتوقعونه.

وأضاف أن العنوان يحمل دلالة تتجاوز حدود الأغنية نفسها، لأنه يرتبط بمواقف حياتية قد يواجهها الإنسان في علاقاته المختلفة، عندما يكتشف أن ما قدمه من دعم أو مساندة لم ينعكس بالضرورة على طريقة تعامل الآخرين معه.

وتابع أن هذه الحالة ليست بعيدة عنه شخصيًا، قائلًا إن عنوان الأغنية يعبر عن حال كثير من الناس، وإنه بالتأكيد واحد من هؤلاء، في إشارة إلى أن الفنان قد يستلهم بعض أفكاره من التجارب الإنسانية التي يمر بها أو يشاهدها في محيطه.

وأوضح أن قرب الأغنية من الواقع كان أحد أسباب انجذابه إليها، إذ لم يرها مجرد عمل غنائي يقدم لونًا موسيقيًا مختلفًا، وإنما مساحة للتعبير عن مشاعر ومواقف يمكن أن يجد الجمهور نفسه فيها، وهو ما يتمنى أن ينعكس على تفاعل المستمعين مع الأغنية.

حلمي عبد الباقي يكشف سبب تأخر طرح الأغنية

وكشف حلمي عبد الباقي أن الأغنية كانت جاهزة منذ فترة طويلة من العام الماضي، لكنه تردد في طرحها بسبب تخوفه من رد فعل الجمهور تجاه هذا اللون الغنائي المختلف عن الألوان التي اعتاد تقديمها.

وأوضح أنه كان يفكر في مدى تقبل الجمهور لهذه التجربة الجديدة، خاصة أنه أراد أن يخوض مغامرة فنية مختلفة، لكنه في الوقت نفسه كان حريصًا على ألا تأتي هذه الخطوة على حساب علاقته بجمهوره الذي اعتاد منه شكلًا معينًا من الأعمال الغنائية.

وأضاف أن هذا التردد جعله يؤجل طرح الأغنية لبعض الوقت، قبل أن يشعر بأن التجديد أصبح خطوة ضرورية، وأن من حق الفنان أن يمنح نفسه فرصة لاكتشاف ألوان جديدة وتقديم أفكار مختلفة، بدلًا من الاكتفاء بتكرار التجارب السابقة.

حلمي عبد الباقي يراهن على التجديد ومخاطبة الجمهور برسالة مختلفة

وتعكس تجربة اللي مابيطمرش فيه رغبة حلمي عبد الباقي في خوض مساحة فنية جديدة، من خلال تقديم أغنية شعبية لا تعتمد فقط على الإيقاع أو الجملة الغنائية الجذابة، وإنما تستند أيضًا إلى فكرة اجتماعية تمس حياة الناس وتطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية في الوقت الحالي.



