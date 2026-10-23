مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنعنا من دخول القدس وتسمح للمستوطنين

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنها لا تزال تتواجد عند حاجز عين سينيا الفاصل بين القدس ورام الله والضفة الغربية، موضحة أن قوات الاحتلال منعتها من الدخول إلى مدينة القدس، وأغلقت الحاجز أمام حركة الدخول إلى رام الله والخروج منها دون تقديم مبرر، بينما سمحت للمستوطنين بالعبور.

وأضافت- في مداخلة مع الإعلامية آية راضي، عبر قناة القاهرة الإخبارية- أنّ قوات الاحتلال أبلغتهم بوجود أوامر عسكرية تقضي بإغلاق جميع الحواجز، معتبرة أن ذلك يمثل تطبيقًا فعليًا للتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن فرض "إغلاق شامل وطوق أمني على الضفة الغربية حتى يوم الانتخابات”، والمقرر أن يستمر، بحسب حديثها، حتى يوم الثلاثاء.

ازدحام مروري وعقاب جماعي للفلسطينيين

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال وضعت جنازير حديدية ومنعت المركبات من العبور، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة وتكدس السيارات، في ظل منع المواطنين من العودة إلى أراضيهم.

ووصفت هذه الإجراءات بأنها جزء من سلسلة العقاب الجماعي والتضييق المستمر على الفلسطينيين، وخاصة المقدسيين، في أعقاب العملية الأخيرة التي وقعت في مدينة الخليل، عند المدخل الشمالي في منطقة فرش الهوى.

تحريض إسرائيلي عقب عملية الخليل

ولفتت أبو شمسية إلى تصريحات صدرت عن نتنياهو ورئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مضيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استغل الحادثة للتحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى القضاء عليها ومحو الضفة الغربية وشن عمليات عسكرية موسعة.

رواية الإعلام الإسرائيلي وتفاصيل العملية

وأوضحت المراسلة أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن منع وقوع «7 أكتوبر جديد»، مشيرة إلى أن هذه الوسائل قالت إنه “لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن نوايا أو تحركات لخلايا في الخليل كانت تخطط لتنفيذ العملية”.

وأضافت أن العملية أثارت غضبًا واسعًا في إسرائيل، لا سيما أنها شهدت نحو 20 دقيقة من تبادل إطلاق النار، بحسب ما أوردته، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين نصبه منفذا العملية، قبل إطلاق الرصاص الحي عليهما و«تحييدهما»، وهو المصطلح الذي استخدمه بيان جيش الاحتلال.

غياب حصيلة رسمية للضحايا

وأكدت أبو شمسية أنه لم تصدر بيانات رسمية من الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي بشأن حصيلة القتلى، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة تتحدث عن استشهاد شابين من مدينة الخليل نفذا العملية.