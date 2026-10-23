هجوم مسلح على جنازة في الأردن يُسقط 6 قتلى ويصيب 28 بمحافظة الكرك

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين؛ إثر هجوم مسلح استهدف مُشيعين، خلال مراسم جنازة في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، في حادثة دفعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك؛ لمتابعة ملابسات الواقعة وملاحقة المتورطين.

ووفقًا لما نقلته قناة “الغد”، عن الأمن العام الأردني، وقع الحادث في أثناء تشييع جنازة في المحافظة، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فيما تتابع السلطات التحقيقات لكشف تفاصيل الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وفي إطار التعامل مع الحادث، دعت مديرية الأمن العام الأردنية، المواطنين، إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، محذرة من تداول معلومات غير موثقة بشأن الواقعة، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الحصيلة الرسمية المعلنة بلغت 6 قتلى و28 مصابًا، بعدما تداولت وسائل إعلام في وقت سابق أرقامًا أولية مختلفة، وهو ما يبرز أهمية الالتزام بالتحديثات الصادرة عن السلطات الأردنية بشأن تطورات الحادث.

ولا تزال ملابسات الهجوم ودوافعه محل تحقيق، فيما لم تُعلن السلطات، في التقارير المشار إليها، نتائج نهائية بشأن هوية المنفذين أو الدوافع وراء استهداف مراسم الجنازة.