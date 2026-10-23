الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من أن استمرار اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر قد يؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي، في ظل تعطل وصول الأسمدة إلى المناطق التي تحتاج إليها لدعم الإنتاج الزراعي.

وقال فاديفول - قبيل اجتماع مع نظرائه من وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم إن آثار الهجمات على الممرات البحرية يشعر بها الجميع، سواء في محطات الوقود أو المتاجر الكبرى، محذرا من أن عدم وصول الأسمدة إلى المناطق التي تعتمد عليها في الإنتاج الأساسي قد يهدد الأمن الغذائي في مناطق أخرى.

وأشار الوزير الألماني إلى أن هذه الاضطرابات تشمل إغلاق إيران مضيق هرمز، وتهديدات الحوثيين للملاحة في مضيق باب المندب، فضلا عن الهجمات على السفن في البحر الأسود في سياق الحرب في أوكرانيا، التي تعد من أبرز منتجي القمح في العالم.

وأوضح أن تداعيات هذه التطورات تطال الفئات الأشد فقرا في العالم، التي تعتمد احتياجاتها الغذائية الأساسية بدرجة كبيرة على القمح، كما تؤثر على شركاء ألمانيا، ومن بينهم تركيا التي تعد أكبر دولة في العالم في مجال تصنيع القمح.

ودعا فاديفول إلى توجيه رسالة مشتركة برفض ما وصفه باحتجاز إيران والحوثيين في اليمن للتجارة العالمية رهينة، مطالبا بوقف الهجمات العشوائية على الملاحة البحرية وحرية التجارة والدول المجاورة، ومؤكدا أن استمرار انعدام الأمن غير مقبول بالنسبة إلى سكان المنطقة الذين يعانون الجوع ولا يشعرون بالأمان في منازلهم.