من ساحات التدريب إلى منصات البطولات.. «أبو صويرة» تفتح أبوابها للمواهب الرياضية برأس سدر

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مركز شباب أبو صويرة وملعب النجيل الصناعي الملحق به بمدينة رأس سدر، في إطار جهود الدولة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير مساحات آمنة ومجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب ورعايتها، واستثمار طاقات النشء والشباب.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها المحافظ بمدينة رأس سدر، بحضور رئيس المدينة، والدكتورة يارا عفت، عضو مجلس النواب، وعدد من عواقل المدينة، وكان في استقباله أحمد مسعد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وتفقد المحافظ منشآت مركز الشباب والملعب الجديد، واطلع على الإمكانات المتاحة لممارسة الأنشطة الرياضية، كما شهد جانبًا من تدريبات الكونغ فو ومباريات كرة القدم، وسط مشاركة من النشء والشباب، مشيدًا بحماسهم وحرصهم على ممارسة الرياضة، ومؤكدًا دورها في بناء الشخصية، وتنمية القدرات البدنية والذهنية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.



وحرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين في الأنشطة الرياضية، تشجيعًا لهم وتحفيزًا على مواصلة التدريب وتطوير مهاراتهم، في لفتة تعكس الاهتمام بالمواهب الرياضية الناشئة، وأهمية توفير الدعم المعنوي لها لمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات.



وأكد المحافظ أهمية تطوير مراكز الشباب ورفع كفاءة منشآتها، بما يتيح لأبناء المدن والتجمعات المختلفة فرصًا أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، ويسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها، إلى جانب توجيه طاقات الشباب نحو أنشطة بنّاءة تعزز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

وأضاف أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، لما تؤديه من دور في ترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز روح الانتماء، وإتاحة الفرصة أمام النشء والشباب لإبراز قدراتهم في مختلف المجالات، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.

ويأتي افتتاح مركز شباب أبو صويرة وملعب النجيل الصناعي في إطار الاهتمام بتعزيز الخدمات الرياضية بمدينة رأس سدر، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، بما يمنح أبناء المنطقة فرصة أكبر لممارسة هواياتهم وتنمية مواهبهم في بيئة.

مناسبة.