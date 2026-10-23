تزايد اهتمام المواطنين بالخدمات الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات المرتبطة بالبناء والتصالح وتوصيل المرافق، خاصة مع تعدد أنواع التراخيص والإجراءات المطلوبة للحصول عليها.

وتوفر إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقعا إلكترونيا للتعريف بالخدمات المتاحة وأكواد الطلبات المختلفة، بما يساعد المواطنين على معرفة الإجراءات المرتبطة بكل خدمة قبل البدء في تقديم الطلبات.

رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق

رابط موقع إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة

أتاحت إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على أنواع الطلبات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب وسائل التواصل والاستفسار عن المعاملات المختلفة.

ويشمل الموقع خدمات تراخيص البناء الجديدة والتعلية والتعديل والهدم، وتوصيل المرافق، والتصالح في مخالفات البناء، وتغيير استخدام الأراضي، فضلا عن التصاريح الخاصة بمحطات المحمول وخدمات الدفع والتحصيل والشؤون القانونية.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص للإدارة ومراجعة تفاصيل الخدمة المطلوبة وأكوادها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

خدمات تراخيص البناء وتوصيل المرافق

تتضمن قائمة الخدمات مجموعة من الطلبات الخاصة بمطابقة المباني وتوصيل المرافق واستخراج تراخيص البناء، وفقا للقوانين والضوابط المنظمة لكل حالة.

وتشمل أبرز الخدمات ما يلي.

1. طلب المطابقة وتوصيل المرافق وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 تحت كود شباك 314.

2. طلب المطابقة وتوصيل المرافق بالقرى قبل تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008 أو للمباني الحاصلة على تصالح نهائي تحت كود شباك 373.

3. طلب التجاوز عن الإزالة في بعض مخالفات البناء المنفذة التي صدر بشأنها قرار بإيقاف الأعمال من الجهة الإدارية المختصة تحت كود شباك 363.

4. طلب توصيل المرافق بموجب نموذج 8 أو نموذج 10 الدائم بالهيئة الهندسية.

5. إصدار بيان صلاحية تحت كود شباك 356.

6. استخراج ترخيص بناء جديد لأرضي و4 أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 357.

7. استخراج ترخيص بناء جديد لأكثر من أرضي و4 أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 388.

8. استخراج ترخيص تعلية أو تعديل لأكثر من أرضي و4 أدوار داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 387.

9. استخراج ترخيص بناء جديد لأكثر من أرضي و4 أدوار خارج نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 386.

10. استخراج ترخيص تعلية أو تعديل لأكثر من أرضي و4 أدوار خارج نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 385.

11. طلب ترخيص بناء مبنى غير سكني على مستوى الجمهورية تحت كود شباك 386.

رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق

خدمات تراخيص الهدم والتعلية وتغيير استخدام الأراضي

يتيح الموقع الاطلاع على الخدمات المتعلقة بهدم المباني وتغيير استخدام الأراضي الفضاء ومد سريان التراخيص المنتهية، بالإضافة إلى طلبات الموافقة على ممارسة الأنشطة الإدارية أو التجارية داخل المباني السكنية.

وتضم هذه الخدمات ما يلي.

12. استخراج ترخيص هدم مبنى آيل للسقوط داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 357.

13. استخراج ترخيص هدم مبنى غير آيل للسقوط داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 357.

14. طلب تغيير استخدام الأراضي الفضاء داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات من خلال المقر الرئيسي للإدارة.

15. طلب مد سريان رخصة منتهية من خلال المقر الرئيسي للإدارة.

16. طلب الموافقة على النشاط الإداري أو التجاري داخل المباني السكنية قبل إصدار الترخيص تحت كود شباك 390.

خدمات التصالح في مخالفات البناء

تضم المنظومة الإلكترونية عددا من الخدمات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء وفقا للقوانين المنظمة، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، إلى جانب الطلبات المرتبطة بمخالفات قيود الارتفاع وملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها.

وتشمل الخدمات المتاحة ما يلي.

17. إصدار التصريح المؤقت لمحطة محمول تحت كود خدمة 394 بالمحليات وكود 215 بهيئة المجتمعات العمرانية.

18. إصدار التصريح النهائي لمحطة محمول تحت كود خدمة 396 بالمحليات وكود 216 بهيئة المجتمعات العمرانية.

19. طلب التصالح وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 375.

20. طلب التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 داخل الحيز العمراني تحت كود شباك 380.

21. طلب التصالح خارج الحيز العمراني باستثناء مشروعات الإسكان الاقتصادي تحت كود شباك 700.

22. طلب التصالح في مخالفة قيود الارتفاع وفقا لأكواد الخدمة المحددة وهي 375 و384 و700 و380 و379.

23. طلبات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 داخل نطاق كيلومتر واحد من المطارات تحت كود شباك 384.

رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق

خدمات الدفع والتحصيل والشؤون القانونية

لا تقتصر الخدمات المتاحة على التراخيص والتصالح، إذ يضم الموقع أيضا أقساما خاصة بالدفع والتحصيل وخدمات المواطنين والشؤون القانونية، بما يتيح للمواطنين التعرف على مجالات العمل المختلفة والرجوع إلى القسم المناسب وفقا لطبيعة المعاملة المطلوبة.

وتساعد هذه الأقسام على توضيح المسارات المتاحة للتعامل مع الإدارة، سواء فيما يتعلق بالخدمات المالية أو الاستفسارات المرتبطة بالطلبات والإجراءات القانونية.

أهمية الموقع الإلكتروني للمواطنين

يمثل الموقع الإلكتروني لإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة وسيلة للتعرف على الخدمات المتاحة وأكواد الطلبات قبل بدء الإجراءات، كما يساعد في تحديد نوع الخدمة المرتبطة بكل حالة، سواء كانت متعلقة بالبناء أو الهدم أو توصيل المرافق أو التصالح في مخالفات البناء.

وينبغي للمواطنين مراجعة بيانات الخدمة المطلوبة والتحقق من شروطها والمستندات اللازمة قبل تقديم الطلب، مع الرجوع إلى الإدارة المختصة للتأكد من الضوابط المطبقة على كل حالة، خاصة أن الإجراءات قد تختلف وفقا لموقع العقار وطبيعة المخالفة ونوع الترخيص المطلوب.