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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تقيم معرضًا فنيًا لإبداعات الطلاب

بوستر المعرض
بوستر المعرض
أحمد البهى

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن ، بالتعاون مع جامعة المدينة، معرضًا فنيًا مشتركًا لعرض إبداعات الطلاب ، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بقاعة الدكتور مختار عبد الجواد بأكاديمية الفنون، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون القائم  بين الجانبين.
 

ويضم المعرض أعمالًا متنوعة للطلاب، تشمل التصميمات المعمارية، ولوحات الأزياء، وأفلام الكرتون، والماكيتات، والعرائس المتحركة، بما يعكس تنوع مجالات الإبداع الفني لدى الطلاب.

ويُقام المعرض تحت إشراف  الدكتور محمد صبري، نائب رئيس جامعة المدينة، و الدكتورة صفاء زهير، رئيس وحدة البروتوكولات بأكاديمية الفنون، والدكتور علاء حسب الله، مدير قاعة أكاديمية الفنون.

ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للطلاب لعرض أعمالهم الفنية، وتنمية مواهبهم الإبداعية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم التعاون الأكاديمي والفني بين أكاديمية الفنون والجامعات المناظرة.

أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن الدكتور مختار عبد الجواد

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