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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير العمل يزف بشري سارة: توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال وزير العمل إن الوزارة تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة إلى 5.5%، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2026-2027، في إطار خطة تستهدف تطوير سوق العمل وزيادة فرص التشغيل.

وأوضح وزير العمل أن منصة العمل الوطنية تستهدف ربط فرص العمل بالشركات، بما يسهم في تسهيل وصول الباحثين عن عمل إلى الوظائف المتاحة، وتعزيز التواصل بين الشركات والكوادر الراغبة في العمل.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة العمل الرقمية، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة في مجال التشغيل وتحديث آليات العمل.

وأشار وزير العمل إلى أهمية انعقاد المجلس القومي للأجور لضمان تحقيق التوازن بين الأجور وتكلفة المعيشة، إلى جانب الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور في جهات العمل المختلفة.

وأكد أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل صندوق إعانات الطوارئ، ضمن جهود دعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع العمل على تحقيق مستهدفات التشغيل وخفض البطالة خلال الفترة المقبلة.

وزير العمل خفض البطالة الحد الادني للاجور

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