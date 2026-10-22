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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متى تعود أموالك؟.. موعد استرداد مقدم حج القرعة السياحية 2027 عبر بنك مصر

الحج السياحي ٢٠٢٦
الحج السياحي ٢٠٢٦
خالد يوسف

تسيطر حالة من الترقب والاهتمام البالغ على مئات الآلاف من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي لموسم 2027، وسط تساؤلات ملحة حول المواعيد الرسمية المحددة لاسترداد مبالغ جدية الحجز، حيث أعلنت الجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع المصرفي عن الآليات والخطوات الواجب إتباعها لصرف المبالغ المدفوعة بالكامل باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك عبر شبكة فرعية واسعة ومجهزة في كافة فروع بنك مصر المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية لتسهيل الإجراءات.

موعد استرداد مقدم حجز الحج السياحي 2027

تستعد شركات السياحة، لبدء صرف مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين بقرعة الحج السياحي 2027، في مطلع نوفمبر المقبل، وستتولى إخطار المواطنين بالموعد النهائي للصرف فور تحديده، وفقًا لما أعلنته الغرف السياحية، حيث يستردون قيمة مقدم الحجز بعد خصم 150 جنيهًا رسوم التقديم.

استرداد مقدم الحجز

ومن المنتظر أن تحدد شركات السياحة الموعد النهائي لصرف المبالغ المستردة للمتقدمين غير الفائزين في القرعة، تمهيدًا لاستردادها عبر بنك مصر.

خطوات استرداد مقدم حجز الحج السياحي لغير الفائزين

على المواطنين غير الفائزين بقرعة الحج السياحي 2027، اتباع الخطوات التالية لاسترداد مقدم الحجز:

- متابعة إخطار الشركات السياحية بشأن الموعد المحدد لاسترداد المبالغ.

خطوات استرداد مقدم حجز الحج السياحي

- التوجه إلى أحد فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف المحافظات بعد تحديد موعد الصرف.

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم لإتمام إجراءات صرف المبلغ.

- استلام قيمة مقدم الحجز المستحق وصرفه بعد خصم 150 جنيهًا رسوم التقديم، وفقًا للتصريحات المعلنة.

جدية حجز برامج الحج السياحي 2027

تختلف جدية الحجز باختلاف برامج الحج، وتأتي كالآتي:

-الحج البري: تصل جدية الحجز إلى 50 ألفا و150 جنيها لجميع المستويات.

-الحج الاقتصادي بالطيران: تبلغ جدية الحجز نحو 80 ألفًا و150 جنيها.

برامج الحج السياحي

ـ الحج السياحي بنظام المخيمات مستوى «أ»: 650 ألف جنيه، جدية الحجز 120 ألفًا و150 جنيها

-الحج السياحي أبراج: تبلغ جدية الحجز إلى 150 ألفًا و150 جنيها.

مستويات الحج السياحي 2027

أتاحت الضوابط مجموعة متنوعة من البرامج بما يلبي كافة الاحتياجات للمواطنين، وتشمل ما يلي:

- مستوى السياحي أبراج.

مستويات الحج السياحي

-مستوى السياحي مخيمات بفئاته «أ» و «ب» و«ج».

-مستوى الاقتصادي طيران بفئاته «أ» و «ب» و«ج».

-مستوى الحج البري بفئاته «أ» و «ب» و«ج».

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