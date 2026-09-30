استعلم الآن عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

أجرت وزارة السياحة والآثار القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.



نتيجة قرعة الحج السياحي

جاء ذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للموسم، والتي اعتمدهاشريف فتحي وزير السياحة والآثار.

يمكن الاطلاع على نتيجة القرعة من خلال بوابة الحج المصرية على الرابط التالي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة لجهودها لتطوير منظومة الحج السياحي بصفة مستمرة، وضمان تقديم خدمات مُتميزة لحجاج السياحة بما يعمل على الحفاظ على حقوقهم وكذلك حقوق شركات السياحة.

تأتي هذه الضوابط في ضوء أحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقد حرصت الوزارة في الضوابط المعتمدة على توفير مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي تتسم بجودة الخدمات المقدمة وتتناسب مع مختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين المصريين.

بجانب حرصها على إحكام المتابعة والرقابة على أداء شركات السياحة وخاصة من خلال تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حماية حقوق حجاج السياحة داخل وخارج مصر والتأكد من تلقيهم كافة الخدمات المتفق عليها بالبرامج المتعاقد عليها ويوفر تجربة أكثر تنظيمًا وأماناً للحجاج منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.