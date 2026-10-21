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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لتفادي الإلغاء.. شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية
تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية
خالد يوسف

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الحثيثة لضبط منظومة الدعم السلعي وضمان وصوله لمستحقيه الفعليين بكفاءة عالية، ومع فرض شروط وإجراءات تنظيمية دقيقة لتجنب إيقاف البطاقات، يتسابق المواطنون لتحديث بيانات بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية ودعم بطاقاتهم بخطوات إلكترونية ميسرة، وتشمل هذه التحديثات إضافة المواليد للفئات المستحقة وتعديل أرقام الهواتف، وهو ما نستعرض تفاصيله الكاملة والخطوات اللازمة لضمان استمرار الدعم دون أي معوقات.

تجديد بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجديد بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون اللجوء إلى الذهاب لمقار مكاتب التموين، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين والمحافظة على عدم الازدحام والتكدس داخل المكاتب.

طريقة تحديث البطاقات التموينية 2026

يمكن للمواطنين تحديث بطاقات التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة منصة مصر الرقمية.

- اختيار خدمات التموين من قائمة الخدمات.

- الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تحديث البطاقات التموينية

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.

- إدخال العنوان ومحل الإقامة.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة.

- مراجعة جميع البيانات قبل إرسال الطلب.

- الضغط على إرسال الطلب لاستكمال عملية التحديث.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال مرافق حديث، سواء للكهرباء أو المياه.

- وثيقة الزواج.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- بيانات المؤهل الدراسي.

- بيانات الممتلكات، ومنها السيارات.

- كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026

تأتي خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين، كالتالي:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- النقر على فتح حساب جديد.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

- اختيار خدمات التموين «الحالة الاجتماعية».

- الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- النقر على أيقونة «إضافة».

- تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار ما يثبت ذلك.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

تفادي الإلغاء تجديد بطاقة التموين تحديث البيانات 2026 بوابة مصر الرقمية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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