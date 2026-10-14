رابط تحديث بطاقة التموين أونلاين وأسعار السلع للمستحقين

يستعرض موقع صدى البلد طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين والشروط المطلوبة للتحديث ورابط التحديث عبر منصة مصر الرقمية..

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

تشترط عملية تحديث البيانات أن تكون المعلومات المقدمة مطابقة لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، مع مراجعة الجهات المختصة في حالة وجود بيانات تحتاج إلى تصحيح.

كما يجب إدخال بيانات صحيحة وكاملة باعتبارها بيانات ملزمة قانونًا، وتستخدم الخدمة للأغراض الشخصية والرسمية فقط، بينما يتم رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود محاولات للتلاعب بالبيانات.

تحديث بطاقة التموين أونلاين

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها استخدام موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

تشمل المستندات المطلوبة لتحديث بيانات البطاقة التموينية:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- إيصال كهرباء حديث.

- وثيقة الزواج.

- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.

- المؤهلات الدراسية للأبناء والمقيمين.

- بطاقات الرقم القومي للمقيمين مع الأسرة من غير الأبناء أو الزوجة.

- رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود شخص من ذوي الإعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.

خطوات تحديث بطاقة التموين

1- الدخول إلى منصة مصر الرقمية من هنـــــــــــــا.

2- اختيار خدمات التموين.

3- الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن».

4- قراءة الشروط والأحكام.

5- البدء في تحديث البيانات بدقة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2026

تضم قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر 31 منتجًا بأسعار متفاوتة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه

- زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم: 18 جنيهًا

- مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا

- مكرونة 400 جم: 8.50 جنيه

- عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا

- فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات

- مرقة دجاج علبة: 6 جنيهات

- مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا

- شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات

- صلصة 300 جم: 8 جنيهات

- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا

- مربى أنواع 350 جم: 16 جنيهًا

- جبنة تتراباك: 250 جم: 7.50 جنيه

- جبن أبيض 125 جم: 4.50 جنيه

- مسحوق غسيل أوتوماتيك 80 جم: 25 جنيهًا

- مسحوق غسيل عادي يدوي 80 جم: 16 جنيهًا

- صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات

- صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه

- لبن جاف 125 جم: 25.50 جنيه

- خل 5% 900 مللي: 6 جنيهات

- ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه

- حلاوة طحينية سادة 40 جم: 3 جنيهات

- سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات

- بسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه

- بسكويت يويوز ويفر: 2.75 جنيه

- بسكويت تومورو: 3 جنيهات

- بسكويت بوو: 3.75 جنيه

- طحينة بيضاء ظرف 140 جم: 3.75 جنيه

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات

- مسحوق غسيل 60 جم: 4.50 جنيه