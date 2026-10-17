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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الايقاف لمن يتجاهل الإنذارات.. شروط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

تحديث بيانات بطاقة التموين
تحديث بيانات بطاقة التموين
خالد يوسف

تتواصل الجهود الحكومية الحثيثة لتنقية وتدقيق قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، مما جعل خطوات تحديث بطاقة التموين محط اهتمام ملايين المواطنين، وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع أي هدر في الموارد العامة، ومع إتاحة التحديث إلكترونياً عبر منصة دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، يحرص المستفيدون على مراجعة بياناتهم بدقة تامة لتفادي إيقاف البطاقات نهائياً.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 

أتاحت منصة مصر الرقمية، إمكانية إجراء تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا، من خلال خدمة مخصصة لتسجيل البيانات ومراجعتها، بما يوفر على أصحاب البطاقات عناء التوجه إلى مكاتب التموين في الحالات التي يمكن إنجازها إلكترونيا.

حديث بيانات بطاقة التموين 

ويمكن لأصحاب البطاقات الراغبين في تحديث بياناتهم الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام الطلب، وهي:

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

-اختيار قسم خدمات التموين.

-الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

-قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

-إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

-مراجعة البيانات قبل استكمال إجراءات التحديث.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

-إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للبيانات الرسمية.

-التأكد من تطابق البيانات مع المعلومات المسجلة في بطاقة الرقم القومي.

-مراجعة الجهة المختصة في حال وجود أي اختلاف أو بيانات تحتاج إلى تعديل.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

-استكمال جميع البيانات المطلوبة قبل إرسال طلب التحديث.

-تحري الدقة عند إدخال البيانات الشخصية.

-التأكد من صحة بيانات أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة.

-يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة البيانات التي يتم تسجيلها من خلال الخدمة.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

قد يحتاج صاحب البطاقة إلى تجهيز عدد من المستندات والبيانات عند تحديث بطاقة التموين، وتشمل:

-بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

-إيصال كهرباء حديث.

-وثيقة الزواج.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

-شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

-المؤهلات الدراسية للأبناء والمقيمين.

-بطاقات الرقم القومي للمقيمين مع الأسرة من غير الأبناء أو الزوجة.

-رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة.

-المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- اختيار خدمات التموين.

خطوات ضم أفراد الأسرة

- الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

- قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

- استكمال البيانات المطلوبة وفقا لما يظهر للمواطن على المنصة.

الايقاف لمن يتجاهل الإنذارات خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين بطاقة التموين 2026 بوابة مصر الرقمية إتاحة التحديث إلكترونياً

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