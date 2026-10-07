لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

يحتاج بعض المواطنون لتحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار الدعم، أما الذين توقفت بطاقتهم ، فنقدم لك خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين عبر مصر الرقمية .

خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

- الدخول إلى منصة «مصر الرقمية».

- تحديث بيانات البطاقة التموينية.

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة.

- تقديم طلب تظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

- انتظار فحص الطلب من جانب الجهات المختصة، وإخطار المواطن بالنتيجة عقب انتهاء المراجعة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

أتاحت منصة مصر الرقمية، إمكانية إجراء تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا، من خلال خدمة مخصصة لتسجيل البيانات ومراجعتها، بما يوفر على أصحاب البطاقات عناء التوجه إلى مكاتب التموين في الحالات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا.

ويمكن لأصحاب البطاقات الراغبين في تحديث بياناتهم الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام الطلب، وهي:

-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

-اختيار قسم خدمات التموين.

-الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.

-قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

-إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

-مراجعة البيانات قبل استكمال إجراءات التحديث.

أسباب توقف بطاقات التموين

وتنقسم حالات وقف بطاقات التموين إلى نوعين، الأول هو الوقف النهائي، ويشمل الحالات التي يثبت فيها امتلاك المستفيد سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وكذلك الحالات المرتبطة باستيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل هذه الحالات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، فضلًا عن سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وتندرج كذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة ضمن الحالات التي أشار إليها المصدر باعتبارها من أسباب الوقف النهائي.

متى يكون وقف البطاقة مؤقتًا؟

أما النوع الثاني فهو الوقف المؤقت، ويشمل حالات مرتبطة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق.

وهذا النوع من الإيقاف يستمر طالما استمرت المخالفة، لكنه لا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الحصول على الدعم، إذ يمكن رفع الإيقاف بعد إزالة سبب المخالفة أو إجراء التصالح مع الدولة، وفقًا لطبيعة كل حالة.

ماذا تفعل إذا توقفت بطاقتك؟

يمكن للمواطن الذي أوقفت بطاقته التقدم بطلب لإعادة فحص موقفه، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت زوال سبب الإيقاف.

وفي الحالات المتعلقة بامتلاك عقار، يمكن الحصول على إفادة من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بعدم امتلاك العقار محل الفحص.

كما يمكن تقديم شهادة التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي أو المستندات التي تثبت انتهاء المخالفة، بحسب سبب الإيقاف.

ويتعين على المواطن تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم طباعة استمارة التحديث والتوجه إلى أقرب مكتب تموين أو مركز خدمة لتقديم المستندات المطلوبة والحصول على رقم للشكوى.

وبعد ذلك يمكن متابعة موقف الشكوى من خلال الخط الساخن 19959 باستخدام رقم الشكوى، إلى حين انتهاء عملية فحص المستندات وتحديد الموقف النهائي للبطاقة.