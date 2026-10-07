قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

تظلم بطاقة التموين
تظلم بطاقة التموين
رشا عوني

يحتاج بعض المواطنون لتحديث بيانات بطاقة التموين لضمان استمرار الدعم، أما الذين توقفت بطاقتهم ، فنقدم لك خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين عبر مصر الرقمية .

الاستعلام عن صرف بطاقة التموين: متاح عبر مصر الرقمية - الوطن

خطوات تقديم تظلم بعد إيقاف بطاقة التموين

- الدخول إلى منصة «مصر الرقمية».

- تحديث بيانات البطاقة التموينية.

- التوجه إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة.

- تقديم طلب تظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

- انتظار فحص الطلب من جانب الجهات المختصة، وإخطار المواطن بالنتيجة عقب انتهاء المراجعة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 

أتاحت منصة مصر الرقمية، إمكانية إجراء تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا، من خلال خدمة مخصصة لتسجيل البيانات ومراجعتها، بما يوفر على أصحاب البطاقات عناء التوجه إلى مكاتب التموين في الحالات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا.

ويمكن لأصحاب البطاقات الراغبين في تحديث بياناتهم الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اتباع مجموعة من الخطوات لإتمام الطلب، وهي:
-الدخول إلى منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

-اختيار قسم خدمات التموين.
-الضغط على خدمة استمارة تحديث بيانات المواطن.
-قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
-إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
-مراجعة البيانات قبل استكمال إجراءات التحديث. 

أسباب توقف بطاقات التموين 

وتنقسم حالات وقف بطاقات التموين إلى نوعين، الأول هو الوقف النهائي، ويشمل الحالات التي يثبت فيها امتلاك المستفيد سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وكذلك الحالات المرتبطة باستيراد سيارات من الخارج.

كما تشمل هذه الحالات الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، بالإضافة إلى امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات، فضلًا عن سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وتندرج كذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة ضمن الحالات التي أشار إليها المصدر باعتبارها من أسباب الوقف النهائي.

متى يكون وقف البطاقة مؤقتًا؟

أما النوع الثاني فهو الوقف المؤقت، ويشمل حالات مرتبطة بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات دون وجه حق.

وهذا النوع من الإيقاف يستمر طالما استمرت المخالفة، لكنه لا يعني إلغاء حق المواطن نهائيًا في الحصول على الدعم، إذ يمكن رفع الإيقاف بعد إزالة سبب المخالفة أو إجراء التصالح مع الدولة، وفقًا لطبيعة كل حالة.

ماذا تفعل إذا توقفت بطاقتك؟

يمكن للمواطن الذي أوقفت بطاقته التقدم بطلب لإعادة فحص موقفه، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت زوال سبب الإيقاف.

وفي الحالات المتعلقة بامتلاك عقار، يمكن الحصول على إفادة من هيئة المجتمعات العمرانية تفيد بعدم امتلاك العقار محل الفحص.

كما يمكن تقديم شهادة التصالح في محاضر سرقة التيار الكهربائي أو المستندات التي تثبت انتهاء المخالفة، بحسب سبب الإيقاف.

ويتعين على المواطن تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، ثم طباعة استمارة التحديث والتوجه إلى أقرب مكتب تموين أو مركز خدمة لتقديم المستندات المطلوبة والحصول على رقم للشكوى.

وبعد ذلك يمكن متابعة موقف الشكوى من خلال الخط الساخن 19959 باستخدام رقم الشكوى، إلى حين انتهاء عملية فحص المستندات وتحديد الموقف النهائي للبطاقة.

بطاقة التموين طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين اسباب وقف بطاقة التموين استخراج بطاقة تموين جديدة مصر الرقمية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

أوروبا والصين

أوروبا تسعى للضغط على الصين لكبح فائضها التجاري مع تجاوزه مليار يورو يوميًا

جرينسبان

"جرينسبان" تحتفظ بصدارة سباق أمانة الأمم المتحدة في خامس اقتراع لمجلس الأمن

سوق الذهب في آسيا

هونج كونج وسنغافورة تتنافسان على قيادة سوق الذهب في آسيا

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد