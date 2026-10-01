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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احذر وقف الخدمة.. خطوات تحديث بطاقة التموين عبر مصر الرقمية

تحديث بطاقة التموين
تحديث بطاقة التموين
رشا عوني

إذا كنت ترغب في الاستمرار في تلقي خدمة دعم التموين وعدم إيقاف الخدمة او وقف بطاقة التموين، فلابد من اجراء خطوة تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية بخطوات سهلة وبسيطة ، لتعد تلك الخطوة الأهم التي تدعو اليها الوزارة لكل مستحقي الدعم خاصة بعد أزمة إيقاف بطاقات التموين .

تحديث بطاقة التموين أونلاين 

ويمكن للمواطنين تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي من خلال عدة طرق، منها استخدام موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين.

ما شروط تحديث بيانات بطاقة التموين؟

تشترط عملية تحديث البيانات أن تكون المعلومات المقدمة مطابقة لما هو مدون في بطاقة الرقم القومي، مع مراجعة الجهات المختصة في حالة وجود بيانات تحتاج إلى تصحيح.

كما يجب إدخال بيانات صحيحة وكاملة باعتبارها بيانات ملزمة قانونًا، وتستخدم الخدمة للأغراض الشخصية والرسمية فقط، بينما يتم رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود محاولات للتلاعب بالبيانات.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

تشمل المستندات المطلوبة لتحديث بيانات البطاقة التموينية:

- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- إيصال كهرباء حديث.
- وثيقة الزواج.
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
- المؤهلات الدراسية للأبناء والمقيمين.
- بطاقات الرقم القومي للمقيمين مع الأسرة من غير الأبناء أو الزوجة.
- رقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود شخص من ذوي الإعاقة.
- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
- بيانات المركبات الخاصة إن وجدت.

تحديث بطاقة التموين 

وأتاحت منصة مصر الرقمية خدمة تحديث بيانات المواطنين إلكترونيًا، بما يسمح لصاحب البطاقة بإجراء التحديثات المطلوبة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين لإتمام عملية تحديث البيانات.

 

تحديث بطاقة التموين  بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات متعددة تشمل تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي بشكل إلكتروني يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لتحديث البطاقة:

  • الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار "خدمات التموين".
  • الضغط على "تفعيل بطاقة التموين".
  • إدخال بيانات البطاقة التموينية وبيانات المستفيدين.
  • الضغط على "موافق" ثم "التالي".
  • عند إتمام هذه الخطوات، يتلقى المواطن رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على كود تفعيل البطاقة التموينية

 

تحديث بطاقة التموين الخط الساخن

يمكن أيضًا تحديث بطاقة التموين من خلال الاتصال بالخط الساخن 9136، وإرسال رقم "1" بعد ذلك، سيتلقى المواطن رسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة التموينية لتفعيلها.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

يمكن تحديث بيانات البطاقة التموينية إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
2- اختيار خدمات التموين.
3- الضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
4- الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.
5- إدخال البيانات المطلوبة بدقة واستكمال إجراءات التحديث.

 

تحديث البطاقة لاستمرار الدعم

وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بصورة صحيحة ودقيقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تعزيز عدالة توزيع الدعم وإتاحة الفرصة لإدراج مستفيدين جدد من الفئات الأكثر استحقاقا.

وتمكن الخدمة المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التموينية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب.

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